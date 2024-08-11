媽媽全程發號施令！ 泰男不滿意髮型 抓狂毆打女設計師

泰國男子不滿意女設計師剪的髮型，竟暴怒毆打設計師。（圖片擷取自臉書）

2024/08/11 17:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國大城府阿瑜陀耶（Phra Nakhon Si Ayutthaya）一間理髮廳發生一起毆打事件。一名約25歲的男子和家人一同前往理髮廳，而在討論髮型設計期間，一旁的母親卻一直不斷指揮發號施令，最後剪出的髮型不符男子期待，男子竟氣到當場起身摔東西，甚至毆打設計師。

綜合泰媒報導，透過監視器畫面看見，男子剪完頭髮後，相當不滿意自己的髮型，轉身向媽媽大吼「不要再指揮發號施令了！」，接著生氣地踢了坐位前方的鏡子站起來，並暴怒朝店內亂砸東西，然後轉身打了58歲女設計師一拳，最後遭到男子父母親勸阻架離現場事件才倉促地告一段落。

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報導指出，女設計師在剪髮期間不斷與客人商量頭髮造型如何設計，直到討論完才進行作業。不過在討論過程中，男子的母親頻頻插嘴出意見，讓溝通過程相當不融洽，但男子在討論期間也從未反駁母親的建議，於是設計師即按照母親的要求剪髮。沒想到剪完頭髮後男子看見成品十分不滿，竟暴怒毆打設計師，嚇壞店內顧客及孩童。

女設計師遭對方毆了一拳後，她的眼窩周圍腫脹且鼻樑處疼痛，而理髮廳店主表示，此事件一共造成1萬泰銖（約新台幣9204元）的損失，不過事件過後肇事者未曾聯繫店內或是向設計師道歉，目前已前往警局報警，盼肇事者及其家人出面為自己的行為負責。

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