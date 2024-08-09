小三通國門開打！金門單幫客禁菸區抽菸 竟追打勸阻運將

金門水頭旅運中心大廳外，單幫客疑不滿在禁菸區抽菸被勸阻，與勸阻者追打成一團。（金門港務處提供）

2024/08/09 21:41

〔記者吳正庭／金門報導〕金門港水頭旅運中心廖姓單幫客今天在禁菸區抽菸，王姓計程司機勸阻，他竟出拳追打王男，雙方互毆；民眾質疑，事發當時港警何在？縣港務處長許嘉興說，小三通港口是國門所在，禁菸區抽菸或施暴都嚴重損害國家形象，此風不可長，送警偵辦；依菸害防制法，可對抽菸者處2000元到10000元罰款。

警政署高雄港務警察總隊金門港中隊說，事發當時，於大廳執勤的警員臨時接獲通知去開啟大廳外的大型行李管制進出大門，隨即返回現場。

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縣衛生局說，即日起將再提高水頭碼頭禁菸區查察密度，維護旅客健康。

目擊民眾指出，事發當時看見廖姓單幫客從外面衝進旅客中心大廳，疑似數度推打王姓計程車司機，兩人在大廳周旋不久，王男往外走，廖男隨後追出，雖有旁人勸阻，兩人仍激烈拉扯，扭打成一團，施暴者滿口粗話，頻頻飆罵三字經，經金門浯江輪渡有限公司經理蔡森和、縣港務處長許嘉興聯手力阻，暫時化解糾紛。民眾指出，在國家大門發生如此衝突，「真的很丟臉」。

許嘉興說，調閱監視系統發現，廖姓男子大白天公然在南大門階梯處吸菸，王姓男子上前勸導，雙方發生衝突。對此，廖男擾亂場站秩序部分，已違反社會秩序維護法，將交由警方處理，違反菸害防制法會移請縣衛生局裁罰。

許嘉興說，時值暑假旅客高峰，有很多小朋友和年長者進出小三通港口，呼籲旅客發揮公德心，共同維護場站秩序，進出平安，對於此次發生暴力事件，向各界表示歉意。

金門港中隊說，事發不久，中隊長伍博隆即率員趕往現場，錄音錄影備查。經詢問事件當事人，雙方都說先行趕船班到廈門，待成要事再驗傷，提出傷害告訴。

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金門港務處處長許嘉興指著樓梯旁的鐵門柱說，已經貼了好幾張禁菸標識，期盼旅客自制。（記者吳正庭攝）

金門港警說，事發當時，警員臨時接獲通知去開啟大廳外的大型行李管制進出大門，隨後即返回現場，與當事人現場察看監視器位置。（金門港中隊提供）

金門縣港務處說，時值暑假旅客高峰，呼籲旅客共同維護秩序，同保「國門」形象。（記者吳正庭攝）

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