為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

太太辦貸款遭銀行員騷擾 人夫氣不過理論反遭痛毆

中國農業銀行甘肅省西和縣支行1名職員，日前因涉嫌毆打1對需要貸款的夫妻遭停職。圖為被害夫妻。（圖擷自微博）

中國農業銀行甘肅省西和縣支行1名職員，日前因涉嫌毆打1對需要貸款的夫妻遭停職。圖為被害夫妻。（圖擷自微博）

2024/08/09 09:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國農業銀行甘肅省西和縣支行1名職員，日前因涉嫌毆打1對需要貸款的夫妻遭停職。中媒披露，該職員藉貸款名義多次騷擾人妻，與丈夫發生爭執後，竟夥同家人、設局痛毆被害夫妻，囂張行徑引發關注。

中國甘肅省西和縣政府透過微信公眾號「隴南西和發佈」7日通報，由該縣政法委、公安局、檢察院等部門組成的聯合調查小組，已對「西和縣銀行職工毆打一對夫妻」事件，展開全面調查。

中國公安機關目前對涉案人田某、田某魁、劉某英（田某之妻）依法拘留，案件正在進一步辦理中；中國農業銀行縣支行已對田某停職，上級則同步對有關問題展開調查。

此前一段實名舉報的影片在中國網路流傳，內容是甘肅省隴南市西和縣1對夫妻控訴，被當地1名銀行職員夥同家人毆打受傷。

據中媒《紅星新聞》報導，夫妻2人因做生意需要貸款，找上了中國農業銀行西和支行職員田某。田某隨後以貸款為由，多次透過微信騷擾趙某（妻子），杜某（丈夫）為此與田某在電話中爆發爭執。

2024年7月28日晚間，田某以貸款為由，發訊通知被害夫妻到家裡商談貸款事項。孰料夫妻2人抵達田某家後，便遭田某及其家人毆打，傷勢相當嚴重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
娃娃機店兌獎爆衝突 苗栗男撂竹聯幫成員持棒扁人
2024/03/02 09:55

娃娃機店兌獎爆衝突 苗栗男撂竹聯幫成員持棒扁人
萬科獲多家銀行提供總計326億擔保貸款
2024/05/14 12:13

萬科獲多家銀行提供總計326億擔保貸款

華友聯集團：永續生活的營造者
7旬老翁持石塊狂砸頭！山西61歲男不治身亡
2024/05/27 10:04

7旬老翁持石塊狂砸頭！山西61歲男不治身亡
中國7旬翁在日本持刀砍鄰居 涉殺人未遂被捕
2024/06/30 10:36

中國7旬翁在日本持刀砍鄰居 涉殺人未遂被捕

全國規模最大據點 桃園KIRI國際原住民族文創園區熱鬧開幕
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播