太太辦貸款遭銀行員騷擾 人夫氣不過理論反遭痛毆

中國農業銀行甘肅省西和縣支行1名職員，日前因涉嫌毆打1對需要貸款的夫妻遭停職。圖為被害夫妻。（圖擷自微博）

2024/08/09 09:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國農業銀行甘肅省西和縣支行1名職員，日前因涉嫌毆打1對需要貸款的夫妻遭停職。中媒披露，該職員藉貸款名義多次騷擾人妻，與丈夫發生爭執後，竟夥同家人、設局痛毆被害夫妻，囂張行徑引發關注。

中國甘肅省西和縣政府透過微信公眾號「隴南西和發佈」7日通報，由該縣政法委、公安局、檢察院等部門組成的聯合調查小組，已對「西和縣銀行職工毆打一對夫妻」事件，展開全面調查。

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中國公安機關目前對涉案人田某、田某魁、劉某英（田某之妻）依法拘留，案件正在進一步辦理中；中國農業銀行縣支行已對田某停職，上級則同步對有關問題展開調查。

此前一段實名舉報的影片在中國網路流傳，內容是甘肅省隴南市西和縣1對夫妻控訴，被當地1名銀行職員夥同家人毆打受傷。

據中媒《紅星新聞》報導，夫妻2人因做生意需要貸款，找上了中國農業銀行西和支行職員田某。田某隨後以貸款為由，多次透過微信騷擾趙某（妻子），杜某（丈夫）為此與田某在電話中爆發爭執。

2024年7月28日晚間，田某以貸款為由，發訊通知被害夫妻到家裡商談貸款事項。孰料夫妻2人抵達田某家後，便遭田某及其家人毆打，傷勢相當嚴重。

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