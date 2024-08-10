抓到了！美國加州近半世紀懸案 連環殺人魔被捕

美國加州1977年接連有3名女子遭到勒死，時至今日終於確認現年73歲的男子亞歷山大涉有重嫌。（美聯社）

2024/08/10 11:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州1977年5月至12月，接連有3名女子遭勒死，時至今日過了將近半個世紀終於偵破，現年73歲的男子亞歷山大（Warren Luther Alexander），被檢測出DNA和現場跡證相符，面臨3項一級謀殺罪名，有可能還涉入其他起命案。

據《美聯社》報導，1977年5月29日，18歲少女弗里茨（Kimberly Fritz）在加州懷尼米港遇害；同年9月8日，31歲女子桑契斯（Velvet Sanchez）在奧克斯納德（Oxnard）遭到殺害；12月21日，21歲女子羅利葛斯（Lorraine Rodriguez）身亡。

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檢察官納薩連科（Erik Nasarenko）透露，3名受害者都是來自加州文圖拉郡的性工作者，警方在偵辦時認為3起案件之間有關聯，但相當缺乏線索，直到去年有新的DNA檢測紀錄上傳到資料庫後，才比對出亞歷山大涉有重嫌。

據了解，亞歷山大由於涉及北卡羅萊納州1992年29歲女子科布（Nona Cobb）的命案，在2022年3月遭到北卡州警方逮捕，才會有後續上傳DNA的狀況出現。

亞歷山大已於本月6日從北卡州轉送至加州，預計21日出庭接受3女連環命案的審判。納薩連科指出，亞歷山大1970至1990年代擔任長途卡車司機，可能和其他州的未破案命案有關，目前仍在持續調查當中。

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