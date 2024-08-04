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30年前文章成爭議焦點 賓州州長夏皮洛副總統之路恐受阻

猶太裔的賓州州長夏皮洛因過去的親以色列立場，正面臨支持巴勒斯坦人士的質疑。（美聯社檔案照）

猶太裔的賓州州長夏皮洛因過去的親以色列立場，正面臨支持巴勒斯坦人士的質疑。（美聯社檔案照）

2024/08/04 08:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著美國民主黨推定總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）即將公布副手人選，猶太裔的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）因過去的親以色列立場，正面臨支持巴勒斯坦人士的質疑，此事揭示了美國政治中以色列和巴勒斯坦問題的複雜性。

美國福斯新聞網（Fox News）3日報導，夏皮洛近期因一篇30多年前的大學時期文章而引發爭議。這篇文章中，他自稱曾是以色列軍隊志願者，並批評巴勒斯坦人。隨著夏皮洛進入民主黨副總統候選人最終名單，這篇文章再次浮出水面，引發了外界對他立場的質疑。

夏皮洛的發言人邦德（Manuel Bonder）在給福斯新聞網的聲明中表示：「自從夏皮洛在20歲時撰寫這篇文章以來，他與穆斯林裔美國人、阿拉伯裔美國人、巴勒斯坦基督徒和猶太裔社區領袖建立了密切且有意義的關係。這些經驗使他的中東觀點發生了變化。」

《費城問詢報》（The Philadelphia Inquirer）發現了這篇由夏皮洛在羅徹斯特大學（University of Rochester）學生報《校園時報》（Campus Times）撰寫的文章。文中，夏皮洛強調巴勒斯坦人無法和平共存，並認為他們即使在以色列和美國的援助下也無法成功建立自己的家園。他還形容阿拉伯世界是分裂且「好戰」的。

福斯新聞網指出，夏皮洛的親以色列立場在民主黨內部引起爭議，特別是在該黨左翼強烈支持巴勒斯坦的情況下。一些反對他的人發起了「No Genocide Josh」運動，並持續施壓副總統賀錦麗選擇其他人作為競選夥伴。

這種標語背後的含義是指責夏皮洛支持的政策或觀點會導致對巴勒斯坦人的壓迫或種族滅絕（genocide），因此以「No Genocide Josh」的方式來反對他。

一些猶太裔國會議員認為對夏皮洛的批評是不公平的，並指出猶太政治家能夠在以色列問題上保持客觀。俄亥俄州聯邦眾議員蘭茲曼（Greg Landsman）表示：「認為我們因為是猶太人就不能在以色列問題上保持客觀，這是不公平的。」

夏皮洛在接受記者提問時強調，他在發表這篇文章時年僅20歲，如今已經過了很長時間。他重申了自己支持以色列和巴勒斯坦兩國方案的立場，並認為這是該地區未來的唯一出路。

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