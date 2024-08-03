歷史性換囚 拜登賀錦麗親接3公民

美國總統拜登與副總統賀錦麗迎接三名從俄羅斯獲釋的美國公民。圖為俄裔美籍記者庫瑪謝瓦（中）與家人相擁團聚。（歐新社）

2024/08/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與俄羅斯一日達成自冷戰時代以來的最大規模囚犯交換協議後，獲釋的三名美國公民，華爾街日報記者格什科維奇、前陸戰隊隊員惠蘭和俄裔美籍記者庫瑪謝瓦飛抵馬里蘭安德魯空軍基地，與在場等候的家屬相擁團聚，並與前來迎接的美國總統拜登、副總統賀錦麗擁抱致意。

此波換囚協商超過十八個月，涉及廿六人，由美國、德國、斯洛維尼亞、挪威、波蘭釋放十人（含兩名未成年）遣返俄羅斯；俄羅斯和白俄羅斯釋放美、德和俄羅斯異議者十六人。雙方於土耳其安卡拉執行換囚。拜登讚揚協議是外交工作上的一次重大成果，「對我來說，沒有比保護海內外美國人更重要的事情」、「今日的事蹟是一項強而有力的證明，說明在世界上結交盟友的重要性」。

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格什科維奇二○二三年遭關押，該年七月被當局以間諜罪判處十六年刑期；任職企業維安高層的惠蘭二○一八年同樣以間諜罪入獄；自由歐洲電台記者庫瑪謝瓦七月以散播關於俄羅斯軍隊的錯誤資訊遭判刑。三人罪名皆被當事人、家屬和美國政府堅決否認。

獲釋的還有克里姆林宮異議者、普立茲獎得主卡拉姆扎，擁有俄英雙重國籍及美國永久居留權的他，被以叛國罪判處廿五年刑期。美國國家安全顧問蘇利文透露，美國與盟友在協商換囚協議內容時，納入了俄羅斯反對派領袖納瓦尼，但他不幸在二月服刑期間猝逝。賀錦麗一日也致電納瓦尼遺孀尤莉雅，為她打氣。這次換囚對象包括三名納瓦尼組織成員，與其盟友雅辛。

重犯換記者 協議被批不對等

然而，此次換囚被外界質疑非對等協議。因為美國與歐洲盟友釋放了遭判處嚴重罪刑的俄羅斯罪犯，換取莫斯科釋放記者、異議人士和其他被西方認定是受高度政治化的司法系統所羅織罪名的人士。備受爭議的為德國釋放二○一九年在柏林殺害前車臣叛軍指揮官甘戈什維利，遭法院判處終身監禁的俄羅斯聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫。

目前拜登政府已經讓超過七十名美國公民獲釋。但是達成協議的條件迫使美國交出犯下毒品、武器傷害等罪行的罪犯，遭批美方的立場反而會鼓勵未來的人質挾持行徑，並給予美國及其盟友的對手更多操作空間。

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