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巴西單車辣媽終點線前撞上卡車 遭巨大音響砸死

34歲巴西女子奧莉薇拉（Jaiane Oliveira）熱愛騎乘單車，生前經常參加自行車競賽。（擷取自@jaiane_fernandes_mtb/IG）

34歲巴西女子奧莉薇拉（Jaiane Oliveira）熱愛騎乘單車，生前經常參加自行車競賽。（擷取自@jaiane_fernandes_mtb/IG）

2024/08/02 16:35

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西日前舉行單車競賽，34歲辣媽選手奧莉薇拉（Jaiane Oliveira）準備衝過終點線時，突然撞向停在路邊裝載音響的卡車，結果被落下的巨大音響砸死。

綜合外媒報導，巴西巴伊亞州7月28日舉辦自行車比賽，進入最後關頭時1名選手試圖超越奧莉薇拉，卻不小心靠得太近，迫使奧莉薇拉只能往右偏，失去控制撞上路旁卡車，車上的音響瞬間掉落，不僅砸中奧莉薇拉，還波及到另名選手摔車倒地。

現場觀眾見狀紛紛跑過來搬走音響，醫療人員也衝向奧莉薇拉急救，隨後送往醫院治療，然而奧莉薇拉最終仍不治身亡，另名受波及的參賽選手則沒有受傷。奧莉薇拉的葬禮於7月29日舉行，巴西警方目前仍在調查此案。

奧莉薇拉熱衷於單車運動，經常參加當地的比賽，如今卻在自己最愛的單車賽道上意外身亡，留下1對雙胞胎男孩與父親相依為命。

巴西28日舉行單車競賽，正當奧莉薇拉（Jaiane Oliveira）準備衝向終點線時，意外撞上停在路邊的卡車，不幸被音響砸死。（擷取自programapedalabrasil/IG）

巴西28日舉行單車競賽，正當奧莉薇拉（Jaiane Oliveira）準備衝向終點線時，意外撞上停在路邊的卡車，不幸被音響砸死。（擷取自programapedalabrasil/IG）

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