賀錦麗副手爆出大黑馬 工會領袖力推密州參議員彼得斯

民主黨籍密西根州聯邦參議員彼得斯成為賀錦麗競選搭檔大黑馬。（美聯社檔案照）

2024/07/30 20:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國自由派新聞網站《Axios》7月29日獨家報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）正在考慮密西根州聯邦參議員彼得斯（Gary Peters）作為競選搭檔。這一消息來自工會領袖的推動，密西根州被視為民主黨必須贏得的戰場州，而彼得斯在工會中的強大支持使他成為賀錦麗斯的戰略選項之一。

據報導，彼得斯的副手提名若能成功，將有助於鞏固賀錦麗在中西部地區的支持，增加她在2024年大選中的勝算。

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據一名高層民主黨消息來源透露，工會領袖已與賀錦麗競選團隊討論，建議將彼得斯納入副總統候選人考量範圍。彼得斯本人對提名表現出濃厚興趣，已開始尋求支持。此外，多位密西根州聯邦眾議員向《Axios》透露，彼得斯的名字確實在考慮範圍內，這些都顯示出他進一步提升其全國知名度的決心。

多位民主黨國會議員對彼得斯表示支持。眾議員奇爾迪（Dan Kildee）指出，工會希望有一位堅定支持勞工權益的人選，而彼得斯完全符合這一標準。眾議員肖爾滕（Hillary Scholten）也認同這一觀點，並表示彼得斯與工會的聯繫以及擔任參議院國土安全委員會主席的經驗，將會是賀錦麗的絕佳搭檔。

自2014年贏得競爭激烈的參議員選舉後，彼得斯擔任了民主黨參議員競選委員會（DSCC）主席，大幅提升了他的全國知名度。他是當年唯一一位成功當選的非現任民主黨參議員。2022年期中選舉，彼得斯帶領民主黨在逆境中保住參院多數席位，贏得了黨內同僚的讚譽，進一步鞏固了他的政治地位。

報導指出，密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）已明確表示無意參選副總統，這使得民主黨在潛在副總統人選中出現了密西根州的空缺。密西根州的15張選舉人票，對賀錦麗的勝利至關重要，因此彼得斯的加入將成為賀錦麗競選的重要支撐點。他在密西根州的影響力以及與工會的密切聯繫，使他成為賀錦麗副總統人選的有力競爭者。

儘管彼得斯已成為熱門人選，但賀錦麗競選團隊尚未做出最終決定。彼得斯的高級顧問向《Axios》說：「副總統有很多強勁的競選搭檔選擇，我們尊重她的選擇過程。」

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