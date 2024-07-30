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過去9次都說中！ 美學者李奇曼再開金口：賀錦麗勝算大

李奇曼準確預測了自1984年以來的每次美國總統選舉。（法新社檔案照）

李奇曼準確預測了自1984年以來的每次美國總統選舉。（法新社檔案照）

2024/07/30 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美利堅大學歷史學者李奇曼（Allan Lichtman）在過去10屆美國總統選舉成功命中9屆贏家，根據他設計的「白宮之鑰」公式，副總統賀錦麗（Kamala Harris）在2024年大選中對決前總統川普（Donald Trump）時將佔上風。這一預測基於李奇曼的13項評估標準，這些標準準確預測了自1984年以來的每次美國總統選舉。

福斯新聞網（Fox News）報導，李奇曼因準確預測總統選舉結果而聞名。他的「白宮之鑰」（Keys to the White House）公式由13個真偽問題構成，這些問題涵蓋了政黨授權（party mandate）、初選競爭、現任總統、第三方影響、短期經濟、長期經濟、政策變革、社會動亂、醜聞、外交政策或軍事行動失敗、外交政策或軍事行動成功、現任總統魅力以及挑戰者魅力等方面。

李奇曼尚未作出最終預測，但他的公式顯示，賀錦麗目前掌握了包括初選競爭、短期經濟、長期經濟、政策變革、無醜聞和對手無魅力等6把鑰匙。而共和黨則掌握了贏得2022年期中選舉眾議院多數席位、現任總統不尋求連任以及現任總統缺乏魅力這3把鑰匙。

然而，仍有4把鑰匙未決定，包括第三方因素、社會動亂、外交政策或軍事行動失敗，以及外交政策或軍事行動成功。特別是獨立候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的參選，這可能對選情產生重大影響。李奇曼指出，如果民主黨失去其中3把鑰匙，那麼他們將成為預測中的輸家。

李奇曼特曼在接受News Nation新聞台採訪時表示：「賀錦麗斯若要輸掉這次選舉，必須發生很多不利情況。」

李奇曼在2016年準確預測了川普的勝利，2020年則預測拜登當選。他將在8月民主黨全國代表大會（DNC）之後做出最終預測。

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