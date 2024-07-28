川普競選發言人：賀錦麗「極左」又無能 無關種族性別

賀錦麗曾被評為「最左傾的自由派參議員」。（路透）

2024/07/28 13:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕川普競選團隊全國發言人李威特（Karoline Leavitt）在接受《週六布萊巴特新聞》（Breitbart News Saturday）專訪時表示，儘管左派媒體試圖將批評副總統賀錦麗（Kamala Harris）的聲音描述為為種族主義或性別歧視，但實際上這些批評與種族和性別完全無關。

拜登總統已選定賀錦麗取代他參加2024年總統大選。當被問及如何因應左派聲稱投票反對賀錦麗就是種族主義或性別歧視時，李威特直言這些說法毫無道理。

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「這些都是主流媒體過去幾週在兜售的廢話，我不認為美國人民會買帳。」她預測並解釋說反對賀錦麗「與種族或性別無關」。

「這完全關乎能力，而賀錦麗已經證明她和拜登（Joe Biden）一樣無能。」李威特說，解釋賀錦麗支持了拜登所有「災難性」的政策。

「南部邊境大開，導致烏克蘭戰爭並加強伊朗支持的中東恐怖分子攻擊以色列的軟弱外交政策。」她開始列舉，並指出賀錦麗還「支持拜登所有造成一代人最嚴重通貨膨脹危機的糟糕經濟政策」。

李威特表示，賀錦麗必須為她作為「極度自由派的加州聯邦參議員的可怕記錄」負責。她引用GovTrack的排名，顯示賀錦麗在2019年是最自由派的參議員。不過，該網站在聲稱數據「不足以可靠地描繪立法者的活動」後，日前相關網頁已被撤除。

「我們將確保每位選民都了解賀錦麗在這個問題上的立場。她比（佛蒙特州聯邦參議員）桑德斯（Bernie Sanders）更左。她極度自由派。我們負擔不起她在橢圓形辦公室的領導，這將是我們從現在到選舉日的101天內的目標，確保每位選民都知道賀錦麗有多麼激進自由。」

她補充說，川普競選團隊「比以往任何時候都更有信心」，「只要我們向每位美國選民傳達這個訊息，川普總統就會勝利」。

她繼續說，主流媒體將賀錦麗描繪成「溫和民主黨人」的努力根本不真實，強調賀錦麗一直「縱容」並支持拜登在邊境的所有政策，監督「我國歷史上最嚴重的移民危機」。

李威特指出，拜登政府允許超過1100萬非法移民入境，其中包括恐怖分子和罪犯。她批評賀錦麗在阿富汗撤軍決策中扮演重要角色，導致13名軍人喪生，卻仍為此自豪。李威特強調，阿富汗現已成為恐怖主義溫床，塔利班濫用美軍裝備。她認為賀錦麗缺乏外交經驗，若當選總統將使美國更加危險。

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