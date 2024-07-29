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不怕賀錦麗急起直追 川普團隊：「蜜月期」很快就會結束

賀錦麗投入選戰1週來，在民調和募款方面快速拉近與川普的差距。（法新社）

賀錦麗投入選戰1週來，在民調和募款方面快速拉近與川普的差距。（法新社）

2024/07/29 15:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著美國副總統賀錦麗代表民主黨參選總統的態勢愈發強勁，共和黨也擴大對賀錦麗的攻訐，川普盟友則認為新聞媒體誇大賀錦麗的氣勢，指她的「蜜月期」很快就會結束，選民將重新聚焦她在副總統任內的作為。

《華爾街日報》28日報導，自拜登總統放棄連任競選並支持賀錦麗接棒以來的1週內，賀錦麗在民調和募款方面大幅消除共和黨候選人川普的優勢，而川普欽點的副手、俄亥俄州參議員范斯也私下受到黨內同僚質疑，擔心他不是助攻共和黨拿下搖擺州的合適副總統候選人，目前的「川賀之爭」比川普公布范斯為搭檔時更勢均力敵。

在距離大選還有100天之際，川普試圖將焦點轉移到共和黨人眼中的賀錦麗的弱點上，以重拾他在共和黨全代會前夕遭遇暗殺未遂後建立的勢頭。

川普在週末的活動中加強對賀錦麗的口頭攻擊，將她描繪成一個對犯罪和移民態度軟弱的極端自由主義者。川普也抱怨媒體對賀錦麗的關注，稱她被比擬為英國前首相柴契爾夫人。川普還指責民主黨發動「政變」推翻拜登，但民主黨認為這個想法很荒謬。

川普的盟友進一步表示，新聞媒體誇大選舉勢頭的轉變，他們本來就推測賀錦麗會帶動民主黨選情反彈。

然而，川普競選團隊民調專家法布利吉歐（Tony Fabrizio）近日在一份備忘錄中表示，總統大選的基本面保持不變，「賀錦麗的『蜜月期』很快就會結束，選民將重新聚焦她身為拜登搭檔和副總統的角色」。

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