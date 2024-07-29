與中資「有染」！賀錦麗副手大熱門凱曾創辦間諜氣球公司

凱利出身軍旅，曾任海軍飛行員和太空人，後轉戰政壇，現被揭露與中資「有染」。（美聯社）

2024/07/29 08:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國福斯新聞網（Fox News）7月28日發表一篇調查報導，揭露亞利桑那州民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）在從政前的商業背景，引發了關於國家安全和政治誠信的討論。報導指出，凱利曾共同創辦一家專門研發間諜氣球的公司，該公司部分資金來自與中國共產黨關係密切的中國創投。

凱利現年60歲，是前太空人和美國海軍上校，自2020年起擔任亞利桑那州參議員。據報導，他正被考慮列入副總統候選人名單。然而，他的商業背景可能成為潛在的政治負擔。

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2012年，凱利共同創立了位於亞利桑那州圖森市的「世界視野」（World View）公司。該公司最初專注於利用平流層氣球進行太空旅遊，後來轉向為國防、科研和商業客戶提供遙感服務。公司發言人表示，目前主要業務是為美國國防部及其盟友提供情報、監視和偵察能力的遙感服務。

然而，「世界視野」的資金來源引起了爭議。據美國政治新網站《Axios》報導，該公司在創立後不久就獲得了騰訊（Tencent）的風險投資。騰訊是中國最大的科技公司之一，擁有微信，其創始人馬化騰被《富比世》（Forbes）列為2023年中國第四富豪，身價達321億美元（約新台幣1兆5000億元）。

騰訊與中國政府的密切關係引發了安全疑慮。《華爾街日報》2021年報導，騰訊透過其社交媒體平台微信（WeChat）收集了大量用戶數據，使其成為中國政府的有力監視工具。

面對這些質疑，「世界視野」發言人強調，騰訊對公司「零訪問權、零投入和零控制權」。他們表示，新領導層認為接受中國投資是個錯誤，並採取措施確保公司受到保護。凱利於2019年離開公司準備參選參議員，其在公司的剩餘財務權益已存入盲目信託。

這一爭議在當前的政治氛圍中尤為敏感。2023年2月，一個中國間諜氣球飛越美國領空，最終被戰機擊落，導致美中關係緊張。如果凱利被選為副總統候選人，他的公司早期與中國資本的關係可能成為攻擊點。

共和黨策略家斯卡皮納托（Daniel Scarpinato）向《紐約時報》表示，凱利尚未經歷全國性競選的嚴苛審視，他創辦的高空監視氣球公司獲得中國風險資本可能成為潛在的政治負擔。

這起事件凸顯了美國政治中商業背景與國家安全考量之間的複雜關係，也反映了美中關係緊張對美國國內政治的影響。

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