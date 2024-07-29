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鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」爆147人食物中毒 已知1人死亡

日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」近日爆出集體食物中毒事件。（圖擷取自「【公式】日本橋 鰻 伊勢定」官網）

日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」近日爆出集體食物中毒事件。（圖擷取自「【公式】日本橋 鰻 伊勢定」官網）

2024/07/29 18:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」，創業至今將近80年，然而其位京急百貨公司的分店，近日卻爆出嚴重的食安危機。日媒指出，有147人食用店家販售的「蒲燒鰻魚」與「鰻魚便當」後，出現集體食物中毒的狀況，其中有1人死亡。對此，京急百貨公司於今（29）日晚間緊急召開記者會說明。

綜合日媒報導，知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」在東京擁有多家分店，其中位在橫濱市的京急百貨公司地下1樓的店舖，近日爆發集體食物中毒事件。報導指出，有147人在本月24日上午至25日上午10點半以前，食用過店家販賣的蒲燒鰻魚、鰻魚便當這2款餐點，並在食用不久後，陸續出現嘔吐、腹瀉等食物中毒的症狀。

在上百受害者中，最嚴重的是其中一名90多歲老婦人，她在食用後死亡，雖尚未確定死因，但被懷疑與其有關。橫濱市政府29日判斷，釀成這起集體食物中毒事件的原因，是金黃色葡萄球菌導致；目前京急百貨公司已要求日本橋伊勢定，將位在地下1樓的店面以及同店10樓的餐廳即日起全面停業，當地保健所也已進入店內進行調查。

京急百貨公司也於同日晚間，針對此事召開緊急記者會，同時也呼籲在該時間段內購買相關產品的顧客切勿再食用。

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