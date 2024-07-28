雞也會「害羞」？科學家發現母雞臉紅的驚人真相

一項新研究發現，母雞在興奮（中）或害怕（右）時會臉紅。（取自INRAE專頁）

2024/07/28 15:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕我們都知道人類會在害羞或尷尬時臉紅，但你知道嗎？母雞也會！一項新的研究發現，母雞在興奮或害怕時也會臉紅，這顯示牠們也具有複雜的情緒。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項研究由法國國家農業研究院（INRAE）的貝爾坦（Aline Bertin）博士領導，研究團隊在法國的一個農場觀察了 17 隻不同品種的母雞，持續4週，拍攝了牠們的日常行為以及對不同刺激的反應。

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研究結果發表在 7 月 25 日的《公共科學圖書館期刊》（PLOS One）上，顯示母雞在感到平靜和安全時，會將頭上的羽毛蓬鬆起來。當牠們興奮或害怕時，例如等待吃麵包蟲時或被抓住時，牠們的臉頰會出現短暫的紅色，就像人類臉紅一樣。

貝爾坦博士表示：「雖然母雞的情緒和人類的情緒不能直接比較，但我們發現牠們在強烈的感情出現後幾秒鐘內也會臉紅。」

研究人員還發現，母雞臉頰和耳垂的顏色變化比雞冠和肉垂更能反映牠們的情緒。

這項研究為了解動物的情緒提供了新的見解，也讓我們更加了解動物福利的評估。未來，研究團隊希望進一步調查母雞的情緒表現是否與牠們的社交互動有關。

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