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民主黨高層重大誤判！ 華爾街日報：低估81歲拜登高齡風險

《華爾街日報》揭露了民主黨人如何低估拜登81歲高齡帶來的政治風險，以及他們在面對總統日益明顯的心智衰退跡象時，所採取的「視而不見」策略。（法新社）

《華爾街日報》揭露了民主黨人如何低估拜登81歲高齡帶來的政治風險，以及他們在面對總統日益明顯的心智衰退跡象時，所採取的「視而不見」策略。（法新社）

2024/07/22 20:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》7月22日報導，美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，這一前所未有的舉動讓民主黨在距離選舉日不到4個月的時間內失去了提名人，揭示了民主黨高層多年來的一個重大誤判：低估了拜登81歲高齡帶來的政治風險。

據報導，拜登高齡和心智敏銳度的問題一直是民主黨人的隱憂。從2021年10月起，拜登在國會民主黨議員面前的表現就引發了一些人的擔憂。隨著時間推移，這種擔憂從盟友間的低聲討論演變成震耳欲聾的呼籲，要求他退選。

許多民主黨議員表示，他們與拜登接觸有限，因此對他的狀況感到震驚。一些內閣官員私下抱怨，他們與總統及其高級團隊的接觸不夠。

據報導，儘管民調顯示近4分之3的選民認為拜登年事已高，不適合尋求連任，但黨內高層似乎直到最近幾個月才意識到老齡化對總統的影響。

2023年底，拜登在一些公開場合出現混淆和重複的情況，引發了更多關注。今年2月，特別檢察官赫爾（Robert Hur）的報告描述拜登為「一位記憶力差的老年人」，這進一步加劇了人們的擔憂。

在6月27日的辯論中，拜登多次失去思路，口齒不清，這被認為是他競選的致命一擊。隨後，越來越多的民主黨人呼籲他退選。

拜登的支持者試圖為他辯護，指出前總統川普也有類似的口誤。然而，隨著拜登在公開場合的表現持續惡化，包括在北約峰會上將烏克蘭總統澤倫斯基稱為「普廷總統」，支持他的聲音逐漸減弱。

最終，在7月13日川普遭遇未遂暗殺後，拜登的退選決定似乎已成定局。7月21日，拜登正式宣布退選，並表示支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替他的位置。

《華爾街日報》指出，這一決定揭示了民主黨在提名一位存在明顯缺陷的候選人時，所犯的重大錯誤，也凸顯了黨內盟友急於視而不見、拜登幕僚試圖消除對其活力的懷疑，以及黨內機構排斥其他候選人的問題。

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