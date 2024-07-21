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拜登陣營士氣低迷 競選總幹事籲：別看有線電視新聞！

美國總統拜登6月27日在CNN主辦的總統大選首場辯論會中，表現不佳。（路透）

美國總統拜登6月27日在CNN主辦的總統大選首場辯論會中，表現不佳。（路透）

2024/07/21 10:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治媒體《Axios》報導，美國總統拜登的競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）於7月19日召開了一次全體員工電話會議，根據《Axios》取得的錄音，狄倫在會中敦促競選團隊成員，不要理會有線電視新聞上關於拜登是否會被逼退位的報導。

報導稱這次電話會議，反映出拜登競選團隊領導層正努力扭轉員工在辯論後低落的士氣。狄倫在電話中對競選團隊和民主黨全國委員會（DNC）的工作人員表示：「不要一直看有線電視新聞，那不是真實世界。真實世界是那些支持我們的選民，那些與我們站在一起的代表，我們會因為這個組織而度過難關。」

狄倫向員工重申，拜登「會繼續參選」，並且「會贏得勝利」。她說：「我今天早上和他談過，他聽起來很糟糕，因為他身體不太舒服。」 她指的是拜登最近確診新冠肺炎。「但他正在努力工作，並且專注於你們正在做的事情。」

狄倫補充說：「總統聽到人們說：『繼續參選，繼續前進，繼續戰鬥，我們需要你。』 這些聲音永遠不會像電視上的人那麼大聲，但請記住，我們國家的人民並沒有在看有線電視新聞，他們真的沒有。」

狄倫此番言論的背後，是來自民主黨議員、金主人和部分團隊成員的壓力，他們對白宮在辯論前幾個月沒有坦誠說明總統的精神狀態感到不滿。

除了這次工作團隊電話會議，狄倫龍還在7月19日早上罕見地出現在MSNBC的高收視率晨間節目「早安，喬」（Morning Joe）中，該節目是總統拜登及其助手密切關注的節目。

一位DNC官員告訴《Axios》：「我很感謝大家關注員工的努力，但沒有人希望或需要被蒙蔽關於總統的真相。」 一些考慮加入競選團隊的民主黨人，最近表示他們很慶幸自己沒有加入。

據報導，在狄倫發言之後，前勞工部長華爾希（Marty Walsh）也用他濃重的波士頓口音發表了一番慷慨激昂的鼓勵演講。他說：「女士們先生們，這取決於你們。這取決於我們是否要說：『好吧，等一下。去他的！我們要更加努力，更加奮鬥。美國人民想要投票給我們。』」

狄倫還強調，即使在政治風波中，競選團隊仍在搖擺州進行廣泛的實地工作。她說：「僅僅在上週，我們就敲了10萬戶人家的門。其中76%的人支持拜登，而這些人並不是拜登的選民。這些是我們重新接觸的目標，是那些尚未表態的人，是我們擴展的目標——那些在2020年沒有支持我們，但自那以後轉而支持我們和我們的議題的人。」

DNC發言人沒有立即回應置評請求。

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