衛報：拜登罕見談話展現「修復者」姿態 但川普仍是「場面之王」

拜登14日在白宮橢圓形辦公室發表談話，僅是他任內的第3次。（歐新社）

2024/07/15 16:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普13日遭暗殺未遂，牽動美國社會氣氛，而總統拜登14日也罕見在白宮橢圓形辦公室發表談話，呼籲美國民眾在政治層面降溫。英國《衛報》分析，兩位總統候選人都藉由這起槍擊事件強化自身實力，拜登希望透過發揮「修復者」角色，保住他在選戰中的力量，但川普仍是「場面之王」，「殺不死他的，只會讓他更強大」。

分析指出，拜登14日在白宮橢圓形辦公室發表談話，僅是他總統任內的第3次，前2次分別是美國債務上限違約危機解除，以及加薩和烏克蘭戰爭。拜登的談話讓他展示「在位者的力量」，也是向擔心他缺乏擊敗川普的思維敏捷性、希望他退選的民主黨同僚發出的訊號。

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拜登坐在「堅毅桌」（Resolute Desk）後，背景是家庭照片、窗戶、國旗和窗簾，傳達出拜登是總統而非候選人的形象，讓人們看到他是一個經歷痛苦時刻後，站出來呼籲國家團結的年長政治家。這對在參議院任職36年，並以兩黨合作作為政治信仰的拜登來說，是一項莊嚴的職責。

民主黨人私下承認，現在不是挑戰拜登的時候，但在選民心目中，認為拜登老朽的看法可能會持續存在。

對川普而言，收穫更大。槍擊事件讓他展現其超乎尋常的舞台天賦，在被秘勤人員護送離場的過程中喊停，向鏡頭展現他在經歷瀕死體驗後不畏縮的形象，印證古老格言——「殺不死他的，只會讓他更強大」。

川普彷彿是1名「馬戲團團長」，在危機下沉著冷靜，還舉起拳頭大喊「戰鬥！」（Fight！），留下1張勢必流傳的照片，確保自己是「彌賽亞」（救世主）和烈士。

川普可以透過呼應拜登的談話，堅決表示暴力在政治中沒有立足之地，同時承認自己的死裡逃生是一個宣洩時刻，現在美國必須從懸崖邊後退，接下來的競選活動將是正派且優雅的。

接下來，評論家會滔滔不絕地稱川普已經當選總統，但這種情況當然不會持續太久。拜登可能擁有「大好講壇」（bully pulpit，意指重要職位），但川普才是那個他必須擊敗的講壇霸主。

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