報復特拉維夫遇襲 以軍戰機空襲葉門叛軍港口釀3死87傷

以色列20日展開報復打擊，派遣戰機空襲葉門荷台達市港口，造成3人死亡、87人受傷。（路透）

2024/07/21 07:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」去年10月初爆發戰爭以來，由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi，另譯為胡塞武裝）持續攻擊以色列和往來紅海商船，19日凌晨更針對以色列特拉維夫（Tel Aviv）發動無人機襲擊造成1死4傷。以色列20日展開報復打擊，派遣戰機空襲葉門荷台達市（Hodeidah）港口，港口燃起熊熊大火，造成3人死亡、87人受傷。

綜合外媒報導，青年運動旗下馬西拉電視台（Al-Masirah TV）引述葉門衛生部數據指出，以軍針對荷台達港的一座石油儲存設施及發電站發動空襲，造成至少3人死亡、87人受傷，傷者大多數為嚴重燒傷。青年運動強調，青年運動將針對以軍此次襲擊做出回應，將毫不猶豫地攻擊以色列的重要目標，並警告：「特拉維夫仍然不安全。」

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以色列軍方表示，此次空襲是由以色列空軍F-15戰鬥機執行，戰機全部安全返回以色列。以軍強調，青年運動利用該港口接收來自伊朗的武器，空襲行動鎖定的目標距離以色列超過1700公里，包括能源基礎設施等軍民兩用設施。

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