川普副手超狂效應！ 《絕望者之歌》強勢回歸暢銷榜、電影也爆紅

《絕望者之歌》是一部深入探討美國白人勞工階層生活的暢銷回憶錄，作者為現任俄亥俄州聯邦參議員范斯，范斯已成為川普重返白宮的競選搭檔。（法新社、八旗文化臉書，本報合成）

2024/07/17 16:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選如火如荼地展開，共和黨候選人川普15日宣布由俄亥俄州聯邦參議員范斯（（J.D. Vance））擔任其競選搭檔，然而，范斯過去出版的回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），卻意外成為選戰風暴的中心。

英國廣播公司（BBC）16日報導，范斯獲選為副總統候選人消息一出，《絕望者之歌》的平裝版和精裝版立刻躍升為亞馬遜暢銷書排行榜的第1、2名，2020年上映的電影版更登上Netflix美國地區電影排行榜第6名，顯見其作品再次引發廣泛關注。

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報導提到，這本書出版於2016年，描述了范斯成長於阿帕拉契山區的貧困環境，以及他眼中美國鄉村的真實樣貌。由於內容引發廣泛共鳴，一出版便登上暢銷書排行榜，更被改編成同名電影，由奧斯卡獎得主朗霍華（Ron Howard）執導，艾美亞當斯（Amy Adams）、葛倫克蘿絲（Glenn Close）、蓋布瑞爾貝索（Gabriel Basso）主演，並獲得多項奧斯卡獎提名。

然而BBC指出，這本書已成為2024年總統競選中，引發各種政治上的批評、攻擊或辯論的新「政治避雷針」。部分人士批評范斯對於貧窮根源的理解過於簡化，缺乏同理心，甚至加深了外界對特定族群的刻板印象。但也有人認為，范斯勇敢揭露了美國社會底層的真實困境，引發人們對貧富差距、毒品問題等議題的關注。

《絕望者之歌》不僅成為選戰攻防的焦點，更在網路上掀起熱議。由於評論兩極，書籍網站Goodreads 甚至暫時關閉了該書的評分功能，以避免「評論轟炸」等不理性行為影響讀者判斷。

電影評論網站Letterboxd也出現了評論數量激增的情況，顯見范斯的故事在不同族群都引發了強烈的情緒反應。如今，隨著范斯成為美國副總統候選人，《絕望者之歌》的內容也成為選民了解其個人經歷和政治立場的重要參考。

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