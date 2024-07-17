日本駐台代表片山和之：川普若勝選亞洲地區不確定性將增加

日本駐台代表片山和之今天發表「我個人的中國論」專題演講，被問及美國前總統川普（Donald Trump）若勝選對中國政策的影響，他表示，亞洲地區不確定性將增加，但美國兩黨對中觀點皆越發嚴格，美中競爭關係不會改變。（中央社）

2024/07/17 17:06

〔中央社〕日本駐台代表片山和之今天發表「我個人的中國論」專題演講，被問及美國前總統川普（Donald Trump）若勝選對中國政策的影響，他表示，亞洲地區不確定性將增加，但美國兩黨對中觀點皆越發嚴格，美中競爭關係不會改變。

三三企業交流會今天舉辦7月份例會，三三會理事長林伯豐、中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台等政、商界人士出席，片山和之在會中以中文發表「我個人的中國論」專題演講。

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片山和之演講前表示，日本政府與人民在403花蓮地震時，回報台灣在日本能登半島強震時給的慰問與善款，很開心能看見日台之間善的循環；從1月台灣選舉到5月20日總統賴清德、副總統蕭美琴就任，能在台灣重要時機來台工作，深感榮幸。

他指出，台灣是日本的重要經濟夥伴，台積電熊本廠已開幕，雙邊同時也保持著人與人的文化交流，共享民主、自由、人權、法治等價值，台海和平穩定更是共同願景。

片山和之在演講中細數40餘年外交生涯，有2/5在中國，曾4度派駐在北京的日本大使館以及一度派駐上海總領事館，歷經六四天安門事件、冷戰結束、中國改革開放以及見證日中關係更迭。

他說，二度派駐中國是任職日本駐中大使館二等秘書，遇上1989年六四天安門事件，很遺憾中國民主化宣告失敗，如今台灣民主化成功；1989年6月7日中國解放軍開槍，後來在房間裡撿到10幾個彈殼，保留至今。

片山和之表示，中國改革開放將日中關係推向樂觀，日方期待中國政治體制因經濟發展而更接近日本，但40年來中國經濟明顯發展，遺憾的是民主化並未如期發生。

他說，中國國家主席習近平長期領導下，中國從原來的韜光養晦變成戰狼外交，中國駐日大使吳江浩在賴總統就職時發表「火坑」說；戰狼外交效果有限，外交關係需要對方，「沒有對方不能算是外交」。

被問及川普若勝選對亞洲和中國政策的影響，片山和之說，亞洲地區不確定性將增加，但美國華府對中國的觀點越發嚴格，這是美國跨黨派共識；有人認為川普是生意人，對中政策會像做生意般「好好談一談」，也有人認為，美中競爭持續下，川普將延續美國總統拜登（Joe Biden）政策，但他個人認為，美中競爭不會因川普當選而改變，而不管誰當選，都要培養日美或台美關係。

談及美中競爭關係下如何發展日台關係，他說，美中對抗關係短期無解方，但仍不能忽視中國強鄰；在經濟、文化層面需與中發展戰略互惠關係，而在政治及安全保障層面，必須正確理解中國意圖、切勿發生誤解，同時必須有抑制能力以防範對方冒險行為。

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