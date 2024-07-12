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剛誤稱澤倫斯基為普廷 拜登又把副手賀錦麗叫成川普

現年81歲的拜登正努力平息各界對其年事已高、難以競選連任的疑慮。（路透）

現年81歲的拜登正努力平息各界對其年事已高、難以競選連任的疑慮。（路透）

2024/07/12 10:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會中，美國總統拜登（Joe Biden）11日先是誤稱烏克蘭澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），不料當天之後又再將副總統賀錦麗（Kamala Harris）叫成共和黨籍對手川普（Donald Trump），引發熱議。

綜合媒體報導，現年81歲的拜登正努力平息各界對其年事已高、難以競選連任的疑慮。但當記者11日詢問拜登是否對賀錦麗有信心時，他卻答道：「如果她（賀錦麗）不夠格擔任總統，我就不會選擇川普作為副手。」

拜登稍早才在華府舉行的北約峰會上口誤：「現在我要（把時間）交給具備勇氣也擁有決心的烏克蘭總統，女士及先生們，普廷總統。」令在座人士大感訝異。

拜登隨即更正：「澤倫斯基總統，你將擊敗普廷總統。我太專注於擊敗普廷了。」澤倫斯基則幽默回應：「我（比普廷）更好。」

上月27日，81歲的拜登與78歲的美國前總統川普（Donald Trump）進行首場電視辯論，但表現欠佳，引發美國民眾對他他能否再做4年的質疑聲浪，民主黨內部籲請拜登退出競選連任的聲浪日益高漲，但現階段拜登仍矢言參選到底。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11日在拜登口誤後為其辯護。蕭茲強調：「口誤經常發生，如果你總是關注一個人，你會發現相當多的口誤。」英國首相施凱爾（Keir Starmer）則拒絕回答有關「拜登是否適合競選美國總統的問題」。

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