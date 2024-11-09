川普當選影響台海情勢 矢板明夫分享智庫報告：有加分也有風險

長期關心台灣局勢的日本「產經新聞」前台北支局長、時事評論者矢板明夫（見圖）成立「印太戰略智庫」（Indo-Pacific Thinktank，縮寫IPST），昨深夜他在臉書分享該智庫的「台海情勢報告書」。（IPST提供）

2024/11/09 11:07

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕長期關心台灣局勢的日本「產經新聞」前台北支局長、時事評論者矢板明夫上月宣布成立「印太戰略智庫」（Indo-Pacific Thinktank，縮寫IPST），昨深夜他在臉書分享該智庫的「台海情勢報告書」，內容分析出正面影響及負面影響各3點，並指川普當選美國總統，在很大方面，對維護台海的和平安定是有加分的，但同時也存在一定的風險。

美國總統大選結果出爐，由共和黨候選人川普勝選，根據矢板明夫分享的「台海情勢報告書」指出，「雖然美國的民主、共和兩黨，在支持台灣、對抗中國的問題上，大方針是一致的。但這一次政黨輪替，尤其是個性強烈的川普再次成為美國以及自由世界的領袖，還是會對台海安全帶來一定的影響。有正面的影響，也有負面的。」

請繼續往下閱讀...

在正面影響上，也就是「直接或間接降低北京的習近平政權武力犯台的可能性」的部分，該報告書提出3點。其一為「川普總統的外交國防政策有很大的不確定性。作為盟友的日本和北約國家都不知道川普下一張會打什麼牌了，那麼作為台海衝突時假想敵的北京，一定會感到更加頭痛」。針對川普曾說過「如果中國武力犯台，會轟炸北京」，同時也說過「要對中國商品加徵200%的關稅」等等，由於不知道哪一句話是真的，「習近平政權在考慮對台灣動武時，因為難以預測美國川普政權的反應，在制定計劃上將面臨巨大的挑戰」。

第二點則是，川普曾多次表示，要向台灣收「保護費」。該報告書指出因為在短期內，實現美軍駐紮在台灣的可能性並不是很大，所以台灣向美國交付「保護費」的方式，「應該是以購買美國的武器為主」。川普就任總統之後，很有可能像他第一個任期時一樣，「積極地向台灣出售武器。增強台灣的防衛力量，提高中共武力犯台的成本」。

第三點則是，川普在第一個任期中曾經發動美中貿易戰。大幅增加了中國商品進口美國時的關稅，並積極切斷半導體等先端技術流入中國的管道。他的第二任期，這種趨勢有很大的概率將被繼承。這將讓現在已經十分艱難的中國經濟，更加雪上加霜。隨著中國的國力被削弱，中共武力犯台的難度將越來越大。

該報告書也針對「負面影響」，也就是「可能導致兩岸軍事衝突風險提高」提出3點。其一為「川普說話口無遮攔。在國防外交等重大問題上，也經常隨意使用一些不嚴謹的語言。而在一黨獨裁的中國，對於這些語言的含義，有可能過度解讀，造成習近平誤解美國的對台灣政策，導致北京做出錯誤的判斷」。

第二點則是，川普的外交國防政策偏好獨來獨往，和日本、韓國、北約等同盟國的配合度可能不高。還有可能因經費問題與同盟國發生矛盾。這些矛盾可能會給中國見縫插針的機會。

第三點則是，川普對亞洲事務其實並不十分了解。根據《安倍晉三回憶錄》等資料，川普的第一個任期中，很多的對中國、對台灣、對朝鮮半島以及東南亞的政策，是聽取了其好友安倍晉三前首相的建議。不過現在安倍前首相已經不在了，川普總統是否能夠和上一個任期時一樣，繼續認識到台灣問題的重要性，並做出維護台灣利益的決定，還存在不透明的地方，需要進一步觀察。

印太戰略智庫指出，川普當選美國總統，在很大方面，對維護台海的和平安定是有加分的。但同時也存在一定的風險。「台海情勢報告書」也以人體的溫度為參考值，呈現可以很直觀理解的「台海安全指數」。在這一期評估溫度為37.2度，相當於華氏98.96度。屬於「微燒」的狀態。之後也將根據每個月圍繞台海周邊的局勢變化，提供綜合分析評估和「台海安全指數」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法