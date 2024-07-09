英改革黨落選人頭像P過頭 酷似馬斯克遭疑為「AI假人」

英改革黨議員落選人馬特洛克（Mark Matlock，見圖）疑似因頭像P過頭，遭網友質疑是「AI假人」參選。（圖擷取自官方X社群）

2024/07/09 11:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會下議院大選日前落幕，然而聲勢異軍突起的英國改革黨（Reform UK，前身脫歐黨）選後再掀風波，傳有候選人照片頭像「太假」遭疑用AI假人參選，也有部份候選人沒有任何公開資料，遭疑灌水參選人數。

綜合外媒報導，由脫歐民粹大將法拉吉（Nigel Farage）領銜的英國改革黨在本屆下議院選舉中異軍突起，包括他本人僅宣布參選一個多月即順利當選，共奪下5席席次。

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然而選後改革黨風波未止，該黨倫敦市中心一名候選人馬特洛克（Mark Matlock）因其社群平台頭像疑似P圖過頭、長得「太假」，遭網友指出與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）有些神似，懷疑改革黨用「假人」參選灌水得票數。

英國媒體深入追查，發現馬特洛克的頭像雖然跟本人不太像，但確實為真人，職業為骨董商人。

馬特洛克今（9）日稍早也PO出自己跳舞影片狂酸質疑網友，但該影片畫質太差無法辨別其長相，加上5日開票當天馬特洛克自稱罹患「肺炎」、病情嚴重所以無法露面參與晚會，神奇的復原速度也並沒有讓質疑網友釋懷。

英國網媒《陸龜》（Tortoise）此前統計，改革黨本屆提名人中至少有115名網路上找不到任何相片或公開資料的「幽靈參選人」。

對此，英國改革黨發言人澄清，這些參選人並非「幽靈」，而是部分考量該黨的資源和動能，沒有實際參與選舉活動的任務型參選人。

開票結果顯示，改革黨這些不曾露面也沒有任何公開資訊的議員落選人中，有些人甚至獲得了數千票。根據英國登記參選規定，被提名人或獨立參選人需要提供一系列證明文件，但其中並不包含任何「相片」要求。

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