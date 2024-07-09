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畫面曝！英國航空客機準備降落遭雷擊 乘客目睹嚇壞

英國航空1架客機近日從德國飛往倫敦，在即將降落希斯洛機場遭遇雷擊，機上乘客目睹閃電擊中機翼並拍下畫面後上傳至社群平台。（圖擷自「@mrs_jebu」X）

英國航空1架客機近日從德國飛往倫敦，在即將降落希斯洛機場遭遇雷擊，機上乘客目睹閃電擊中機翼並拍下畫面後上傳至社群平台。（圖擷自「@mrs_jebu」X）

2024/07/09 10:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空1架客機近日從德國飛往倫敦，在即將降落希斯洛機場遭遇雷擊，機上乘客目睹閃電擊中機翼並拍下畫面後上傳至社群平台，消息曝光引發討論。

綜合外媒報導，英國航空BA919航班客機當地時間7日從德國司徒加特（Stuttgart）起飛預計下午1點55分降落倫敦希斯洛機場，因天氣不佳，客機準備降落前忽然遭閃電打到機翼，隨後機長緊急爬升轉向南方，在當地時間下午2點24分安全降落蓋特威克機場。

據飛航追蹤網站FlightAware地圖顯示，BA919航班原本平穩航行，卻在接近希斯洛機場時，突然盤旋並曲折飛行。1名網友指出，事發當時他的兒子、孫子都在飛機上，這架班機因煞車系統過熱延後起飛，接續在希斯洛機場風力減弱並繞行又被雷擊，「這真是來自地獄的航班」。

機上乘客班（Ben）於X平台發文說，「剛剛飛機進入希斯洛機場被雷擊中，它進入甲板下方並離開尾部，我們（乘客）親眼目睹閃電射過機艙，這是我第1次現實生活中看到。」

報導提到，該架飛機正接受雷擊後所需的例行調查；每架在役飛機每年平均至少會遭受1次雷擊，即使雷擊能量很高，對飛機影響也有限，所有大型飛機的設計和認證都必須能能夠承受雷擊，而不會對其構造造成影響。

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