革命性寵物食品 英國首推培養肉貓狗餐

環保與寵愛兼顧，英國推出培養肉寵物食品新選擇。（資料照，讀者提供）

2024/07/21 07:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國成為歐洲第一個批准銷售培養肉的國家，不過這項產品不是供人類食用，而是針對貓狗寵物。這項突破性發展為寵物飼料行業開創了新局面，也為減少傳統肉類生產對環境的影響提供了新的可能性。

據科學媒體《IFLScience》18日報導，英國公司米特利（Meatly）已獲授權銷售含有培養雞肉的寵物食品。他們計劃在今年晚些時候開始銷售，並在未來3年內擴大至工業化生產量。

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米特利公司的生產過程始於從雞蛋中提取的少量細胞樣本。這些細胞被放置在控制溫度和酸度等變量的培養器中，並提供維生素、礦物質和氨基酸，使其生長成為肉類。

生產培養肉的主要動機是減少工業化畜牧業對環境的影響。根據估計，農業直接造成全球高達8.5%的溫室氣體排放，另有14.5%來自與農業相關的土地使用變化。

一項研究指出，濕式寵物食品的碳排放量約為每1000卡路里33.56公斤二氧化碳當量，乾式寵物食品則為4.25公斤。另一項研究顯示，美國寵物食品的碳排放量約為該國肉類消費相關排放量的25%至30%。

米特利公司的投資者之一、農業經濟學公司（Agronomics）創始人梅倫（Jim Mellon）表示：「我們的寵物每天消耗大量肉類，因此這一發展可以在減少傳統肉類生產造成的排放、資源消耗和動物痛苦方面發揮關鍵作用。」

米特利公司執行長恩索（Owen Ensor）表示：「寵物主人們一直在尋找更好的方式來餵養他們的貓狗肉類。我們現在可以為消費者提供一個簡單的選擇，以更友善地球和動物的方式，為寵物提供他們需要的真正肉類。」

儘管培養肉有諸多優點，但並非總是容易被接受。去年，義大利禁止銷售細胞培養肉，聲稱是為了保護該國食品傳統和公民健康。

2022年英國的一項研究發現，約40%的肉食者願意食用培養肉，但有81%的人願意餵食給他們的寵物。在那些自己不願食用培養肉的素食者和純素者中，大多數人表示他們仍然願意餵食給寵物。

這項技術的發展不僅為寵物食品行業帶來革新，也為解決全球肉類生產對環境的影響提供了新思路。隨著技術進步和公眾接受度提高，培養肉可能在未來的寵物食品市場中扮演越來越重要的角色

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