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改頭換面？菲律賓破獲博彩非法醫院 專幫中國人變造身分外貌

菲律賓政府破獲與離岸博彩相關的非法醫院，主要替從事離岸博彩工作的中國籍人士整形、變換身分。（情境照）

菲律賓政府破獲與離岸博彩相關的非法醫院，主要替從事離岸博彩工作的中國籍人士整形、變換身分。（情境照）

2024/07/09 06:12

〔編譯林家宇／綜合報導〕香港「南華早報」8日報導，菲律賓政府近期大力打擊離岸博彩業（POGO），如今更破獲與「離岸博彩」相關的非法醫院，主要替從事離岸博彩工作的中國籍人士整形、變換身分。

菲律賓總統府反有組織犯罪委員會（PAOCC）指出，當局5月突襲位於帕賽市的一處地下醫療機構，起出植髮、假牙工具，以及用於皮膚美白療程的房間。

PAOCC發言人卡西歐（Winston John Casio）表示，這間秘密醫院所擁有的設備，能夠轉變人的外貌至無法辨識的程度，「他們有手術台，以及其他包括植牙、復髮和臉部活化等醫美手術。若把這些項目全數用上，就能夠創造出一個截然不同的人」，「這些離岸博彩醫院不在乎適當文件……你可以是在逃人士，或是在菲律賓的非法外國人」。

卡西歐指出，當局已逮捕2名越南籍醫師、1名中國籍醫師、1名中國籍藥師、1名越南籍護士，皆無外國專業人士在菲律賓行醫所需要的證照。卡西歐提到，這些離岸博彩醫院可能與先前不法人士試圖整形，以規避拘捕的報告有關。委員會目前已在調查釐清這些地下醫院協助冒充身分躲避司法的規模。

卡西歐說，委員會認為，可能有為數不少的非法醫療中心在全國運作。其中1處已經鎖定的地區是非常龐大的園區，負責人藉由變換地點躲避追查。

因涉及詐欺、人口販運等一連串犯罪活動，菲國國會議員近幾月來推動禁止離岸博彩業運作。當局先前才在邦板牙省突襲一處離岸博彩園區，救出150名中國員工，還發現用於凌虐、詐欺的設備，並搜出疑似中國軍裝的制服。

菲律賓政府已經撤銷約298張離岸博彩執照，目前僅剩約42張，多半集中在馬尼拉大都會區。卡西歐強調，「我們不會停止取締非法離岸博彩的腳步，因為這與其他跨國犯罪之間的牽扯相當龐大」。

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