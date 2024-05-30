烏國防長警告：俄將發動新攻勢 動員至少20萬人

烏克蘭國防部長烏梅洛夫27日接受《路透》專訪時表示，俄羅斯將發動全新攻勢，在北部開闢新戰線。（路透）

2024/05/30 17:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）27日晚間接受《路透》專訪時表示，俄羅斯正向前線部署更多人力與裝備，可能會在北部開闢全新戰線，動用所有人力與火力，增派20萬至30萬大軍，試圖徹底摧毀烏克蘭。

烏梅洛夫指出，儘管烏克蘭將收到首批F-16戰機，但其他烏國急需的軍事援助，約有一半仍無法準時送達。

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根據《路透》報導，烏梅洛夫27日晚間受訪時表示，烏軍成功穩定住哈爾科夫東北地區的戰線局勢，但俄羅斯正準備採取新行動，他評估認為，「俄羅斯有可能在北部開闢全新戰線，對烏克蘭火力全開，動用所有人力來摧毀烏克蘭」，他說，「我們正在抵抗，但需要更多的武器，更多的火力，我們需要遠程飛彈，不讓俄羅斯長驅直入」。

烏梅洛夫對提供軍援的國家表達感謝，但各國承諾的軍援武器數量，只有一半有按時抵達，每一次的延後交付都讓俄羅斯佔據更多優勢，準時交付對烏克蘭來說至關重要，烏梅洛夫說，「為了抵禦俄羅斯的攻擊，我們需要準時獲得軍援」。此外，俄羅斯目前在烏克蘭及邊境區域大約有50萬的軍隊人數，預期俄軍還會再派20萬至30萬人投入前線。

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