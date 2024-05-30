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美軍「千里眼」保衛台灣 「太空版」Link 16破解中國A2/AD戰略

Link 16是北約成員國和其他國家使用的軍事戰術數據鏈網絡。（取自L3Harris公司官網）

Link 16是北約成員國和其他國家使用的軍事戰術數據鏈網絡。（取自L3Harris公司官網）

2024/05/30 13:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國印太司令部（INDOPACOM）積極反制中國的「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略，致力於保持戰場通訊優勢。最新部署的「太空版」Link 16 通訊系統，被視為破解中國戰略的關鍵技術，特別在台海局勢升溫的背景下，其重要性更顯突出。Link 16是北約成員國和其他國家使用的軍事戰術數據鏈網絡，其規範屬於戰術數據鏈家族的一部分。

美國軍事新聞網站《Breaking Defense》5月28日報導，美國印太司令部太空作戰部門負責人馬斯塔利爾准將（Anthony Mastalir）表示，美軍已成功從太空傳輸Link 16戰術數位資訊鏈，並在印太地區與太平洋艦隊進行了相關演示。

「這將是一次遊戲規則的改變，」馬斯塔利爾說，破解中國的A2/AD戰略是印太司令部的首要任務。中國近年來積極發展太空能力，部署大量衛星及東風-26（DF-26）等高超音速長程飛彈，企圖阻止美軍介入南海、東海及進入第二島鏈區域。

中國的A2/AD戰略被認為是針對台灣設計，旨在阻止美軍干預台海局勢。馬斯塔利爾指出，自2019年以來，中國在強化其A2/AD戰略方面的進展「令人驚嘆」。他強調，攻擊中國的同時，維持美國自身通訊系統的暢通運作至關重要。

「太空版」Link 16技術最初於去年11月底宣布，並已在印太司令部的聯合火力網絡（Joint Fire Network）中進行測試。聯合火力網絡是聯合全域指揮與控制（JADC2）的關鍵組成部分。Link 16允許無線電在美國五個軍種以及北約和其他盟友之間運作。

這些無線電的視線範圍為200到300海里，但將Link 16部署到太空中，可以實現全球範圍內的近即時通訊。聯合火力網絡旨在讓指揮官能夠共享數據，所有用戶都能看到最新的情報，並自動化火力控制。

馬斯塔利爾所在的部門成立不到兩年，但發展迅速，員工數量已從一年前的21人增加到43人，且仍在持續擴張。此外，馬斯塔利爾還透露，軍方計劃在日本建立一支美國太空軍部隊，其模式參考了2022年12月在南韓建立的太空軍部隊分部。

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