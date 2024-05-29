WHO警告：若以軍全面入侵拉法 最後1間醫院恐停止運作

世界衛生組織官員表示，假使以軍全面入侵拉法，當地最後1間醫院可能停止運作，恐造成大量居民死亡。（路透）

2024/05/29 14:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍26日空襲加薩南部城市拉法，導致1座難民營起火，至少45人喪命。對此，世界衛生組織官員週二表示，假使以軍全面入侵拉法，當地最後1間醫院可能停止運作，恐造成大量居民死亡。

根據《路透》報導，世界衛生組織（WHO）駐約旦河西岸和加薩代表皮柏孔（Richard Peeperkorn）當地時間28日在日內瓦世界衛生大會警告，若以軍繼續入侵行動，很可能將失去當地最後1間醫院，一旦以軍展開「全面入侵」，涉及一系列設備簡陋的野戰醫院治療患者應急計畫，將面臨死亡率和發病率大幅度上升。

請繼續往下閱讀...

「加薩3間醫院之中，僅有1間勉強可以運作」皮柏孔說，曾收治700名洗腎病患的納賈爾（El-Najar）醫院如今已停止營運。拉法過境點關閉直接影響WHO將物資運進加薩，「幾乎100％的醫療用品、基本藥物和設備實際上都是從埃及阿里什市（al-Arish）通過拉法過境點運來。」

皮柏孔說，仍有60輛物資卡車在阿里什市等待進入加薩，目前WHO只能讓3輛醫療用品卡車從以色列克瑞沙洛（Kerem Shalom）關卡進加薩。另，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）指出，拉法平民每天僅攝取約1公升水分，遠低於任何緊急狀態標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法