中國在南海部署「怪獸級」海警船 恐升高與菲律賓衝突

中國海警船「5901」排水量達1.2萬噸，堪稱「怪獸」級別。（翻攝自微博）

2024/05/27 20:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近日在南海部署了排水量達1.2萬噸，號稱全球噸位最大的海警船「5901號」，這艘長達165公尺的巨艦被稱為「怪獸」，伴隨另一艘102公尺長的巡邏船，於24日出現在黃岩島（Scarborough Shoal）附近，距離該淺灘僅93公里。此舉被視為中國執行新執法政策的行動，恐加劇與菲律賓發生衝突風險和地區緊張局勢。

中國海警局15日公布「海警機構行政執法程序規定」，內容明定，自6月15日生效起，中國海警可依判斷拘留涉嫌違反進出中國領海規範的外國人最多60天。

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黃岩島位於菲律賓370公里專屬經濟區內，中菲近年因此爭議頻繁。菲指控中國填海造陸破壞珊瑚礁，中方否認。

香港《南華早報》27日報導，菲律賓智庫「國際發展與安全合作」副主席艾斯佩納（Joshua Espeña）分析指出，倘若中方落實新政策逮捕菲漁民，菲方勢必採取抵制行動，引發局勢升級。他促請馬可仕政府明確表態，避免不必要衝突。艾斯佩納分析指出，菲方除向盟友傳達危機訊息，恐難以單憑自身實力抗衡中國，最終演變為有限區域衝突，甚至牽連美軍駐菲部隊介入。

菲律賓大學海洋法研究所所長巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）強調，中國威脅在菲律賓專屬經濟區內逮捕和拘留菲律賓漁民，是違法行為且無效。

菲律賓政府對中國新的執法政策表示強烈反對，菲國外交部表達嚴重關切，強調各主權國家有權制定和執行法律，但這些法律不得在其他國家的領土、海域或管轄區內執行，也不得侵犯其他主權國家的權利和利益，尤其是2016年的南海仲裁結果和2002年的《南海行為準則宣言》。

菲國防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）將中國的新政策稱為挑釁行為，並指責其侵犯了「西菲律賓海」主權和其他南沙群島聲索國的權利。他強調，中國的行動違反了《聯合國海洋法公約》，並強調菲律賓有權在自己的專屬經濟區內維護主權。

菲律賓海軍西菲律賓海發言人特里尼達（Roy Vincent Trinidad）准將也指責中國侵犯菲律賓領海。他告訴記者：「西菲律賓海任務小組將會採取適當的回應，下一步行動將由小組決定。」

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