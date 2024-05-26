墨西哥首位女總統將出爐！投票前假新聞滿天飛

墨西哥執政黨總統候選人薛恩鮑姆（左）與反對陣營總統候選人加維斯（右）19日出席選前最後一場候選人辯論。（路透）

2024/05/26 23:44

〔編譯張沛元／綜合報導〕支持率領先的墨西哥執政黨「國家復興運動黨」（MORENA）的總統候選人克勞蒂亞˙薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），當選後真的會強制男性割包皮與關閉一座備受尊崇的天主教堂嗎？當然不，這些全都是與選舉有關的假新聞。

6月2日的投票的墨國總統大選不但是一場罕見的雙姝對決，充斥各種虛妄謠言的網路輿論空戰，同樣打得如火如荼。

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在有心人士利用舊影片或斷章取義片段刻意操作下，身為猶太移民後裔的薛恩鮑姆屢遭被造謠說她當選後會強制男性接受割禮，以及把位於首都墨西哥市的羅馬天主教宗座聖殿「瓜達露佩聖母聖殿」（Basilica of Guadalupe）改成博物館。

至於反對陣營的總統候選人索琪˙加維斯（Xochitl Galvez）也不斷被指控，一旦上台，就會廢除即將卸任的墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的社會計劃。

墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）政治分析家與教授羅培茲（Felipe Lopez Veneroni）說，這些假資訊會造成混亂，損及選民對候選人的信心與勸退投票；仇恨言論創造出「一種完全不理性又情緒化的敘事，其動機多是出於恐懼而非釐清；假謠言強化「許多人的既有偏見——他們（只）相信自己想信的」。

此外，薛、加雙姝在網路上還雙雙被控大學學歷造假。墨西哥市的女性培訓中心「西蒙波娃領導力研究所」（Simone de Beauvoir Leadership Institute）執行長沙爾蓋洛（Frine Salguero）認為，此等攻擊會讓兩位女候選人顯得「軟弱、無能或無領導力」，目的在於排除與勸退從政女性，「而不幸的是，這反映出墨國社會（現況）。」

除了候選人本身，移民也被捲入假資訊戰，像是有人指控政府買票，以提供社會援助來換取移民把票投給執政黨候選人薛恩鮑姆。但事實上，墨國僅8.3萬名歸化移民有投票權，根本不可能影響多達9900萬名已登記選民的投票意向。

國際人權組織「第十九條」（Article 19）的數位人權官圖登（Martha Tudon）說，假資訊能影響選民，甚至改變選舉進程；在缺乏完整的網路存取、只能上WhatsApp或臉書以致無法核實資訊的地方，這種情況會特別嚴重。

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