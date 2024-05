2024/05/26 13:29

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥近日熱浪肆虐,各地高溫可達攝氏45度,然而墨西哥城東邊的埃布拉(Puebla)24日突遭冰雹風暴襲擊,除造成嚴重財務損失外,更將街道堆積成雪地、冰河,形成民眾在酷暑中「鏟雪」的奇景。

據《路透》報導,墨西哥城東部衛星城市埃布拉24日遭冰雹風暴襲擊,除造成路樹傾倒、民眾財物損失外,冰雹也在街道上堆積,形成阻礙交通的雪地、冰河。

墨西哥近日熱浪來襲,各地受攝氏45度高溫籠罩,突如其來的冰雹風暴令當地民眾嘖嘖稱奇,處處可見穿著短褲的居民批上外套「鏟雪」,形成酷暑雪地的奇景。

