為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

東南亞6國擬推申根簽證 有望促進高消費旅客增長

東南亞6國正研議推出申根型簽證機制，藉以促進觀光旅遊收益，圖為越南河內資料照。（歐新社）

東南亞6國正研議推出申根型簽證機制，藉以促進觀光旅遊收益，圖為越南河內資料照。（歐新社）

2024/05/24 12:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府有意參考歐盟申根簽證構想，在柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸、越南等國建立一套東南亞6國簽證計畫。對此，相關人士於近期表示，此類申根簽證計畫，將有助於越南吸引更多長途和高消費旅客進駐，從而增加旅遊收入來源。

根據外媒《民族報》報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）過去幾個月以來與柬埔寨、寮國、馬來西亞、越南、緬甸磋商申根型簽證，確保6個國家可以建構單一簽證機制，讓遊客跨境旅遊更為方便。對此，聯合國教科文組織河內旅遊主席張國雄（Truong Quoc Hung，音譯）表示，單一簽證機制將吸引富裕遊客、高消費遊客前往旅遊，藉此增加旅遊收益。

《民族報》指出，東南亞國家目前透過免簽措施促進觀光，泰國有80多個國家與地區享有免簽資格，越南則有30多國。位於越南河內的AZA Travel旅行社執行長阮天達（Nguyen Tien Dat，音譯）指出，單一簽證機制通過後，東南亞6國相較於東協其他國家、南韓、日本和中國等地來說，在亞洲將會具有更強的旅遊競爭優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
英業達AI轉型元年 伺服器動能最強
2024/01/27 05:30

英業達AI轉型元年 伺服器動能最強
日經：台積電、鴻海大廠領頭 台灣半導體供應鏈出海
2024/04/04 14:25

日經：台積電、鴻海大廠領頭 台灣半導體供應鏈出海
熱浪狂襲水稻減種！東南亞稻米生產拉警報
2024/05/07 05:19

熱浪狂襲水稻減種！東南亞稻米生產拉警報
日經調查：僅6％日本人喜歡中國 對韓國好感度激增
2024/02/18 16:18

日經調查：僅6％日本人喜歡中國 對韓國好感度激增

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播