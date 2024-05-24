東南亞6國擬推申根簽證 有望促進高消費旅客增長

東南亞6國正研議推出申根型簽證機制，藉以促進觀光旅遊收益，圖為越南河內資料照。（歐新社）

2024/05/24 12:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府有意參考歐盟申根簽證構想，在柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸、越南等國建立一套東南亞6國簽證計畫。對此，相關人士於近期表示，此類申根簽證計畫，將有助於越南吸引更多長途和高消費旅客進駐，從而增加旅遊收入來源。

根據外媒《民族報》報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）過去幾個月以來與柬埔寨、寮國、馬來西亞、越南、緬甸磋商申根型簽證，確保6個國家可以建構單一簽證機制，讓遊客跨境旅遊更為方便。對此，聯合國教科文組織河內旅遊主席張國雄（Truong Quoc Hung，音譯）表示，單一簽證機制將吸引富裕遊客、高消費遊客前往旅遊，藉此增加旅遊收益。

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《民族報》指出，東南亞國家目前透過免簽措施促進觀光，泰國有80多個國家與地區享有免簽資格，越南則有30多國。位於越南河內的AZA Travel旅行社執行長阮天達（Nguyen Tien Dat，音譯）指出，單一簽證機制通過後，東南亞6國相較於東協其他國家、南韓、日本和中國等地來說，在亞洲將會具有更強的旅遊競爭優勢。

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