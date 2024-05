重達317kg！全英國「最肥胖男人」器官衰竭過世 享年33歲

2024/05/05 20:45

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕號稱全英國「最重男子」霍爾頓(Jason Holton),每天會攝取高達1萬卡路里的食物,體重最重曾飆到50英石(約317.5公斤),由於身形過於巨大,讓他長達8年足不出戶,並從2020年接受長期治療。不過近日霍爾頓的家屬證實,他在自己34歲生日的前一周不幸去世,享年33歲,死因則是肥胖與器官衰竭。

綜合外媒報導,霍爾頓生前與家人一起住在英國薩里郡的坎伯利(Camberley),因為體型緣故,他們一家的房屋內四處都是加裝訂製的強化家具。霍爾頓的母親萊莎(Leisa)表示,兒子自從在父親過世後,便開始暴飲暴食,體重也隨之飆升;霍爾頓先前受訪時也透露,他青少年時期因此飽受同學霸凌、心理健康出問題。

請繼續往下閱讀...

霍爾頓描述,自己總是「吃不停」,每天會攝取超過1萬大卡熱量,是一般男性的4倍,並在2015年的前全英國最肥胖男子湯普森(Carl Thompson)過世後,他成為最新該紀錄保持者。報導指出,霍爾頓過去嘗試做縮胃手術,卻因過胖無法施行,他在2020年還曾因器官衰竭陷入昏迷,眾人得出動起重機才能將他從家中抬出送醫。

萊莎透露,霍爾頓在今年4月27日病逝醫院,距離他34歲生日只剩一周,驗屍報告指出死因為器官衰竭和肥胖。萊莎悲傷表示,兒子先前已經8次逃死,「我以為醫生能夠再次拯救他,但遺憾的是這是不可能的」,另透露在霍爾頓臨終前,醫師替他洗腎並進行靜脈注射,但他的腎臟仍然未能恢復運作,當時醫生便宣告他壽命僅剩一周。

⚡️Britain’s heaviest man dies from organ failure a week before his 34th birthday.



Jason Holton,who weighed an estimated 50 stone, died last Saturday after doctors were unable to prevent his organs from failing.

The coroner’s report stated he died from organ failure and obesity. pic.twitter.com/0WSlBYfK2I