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重達317kg！全英國「最肥胖男人」器官衰竭過世 享年33歲

號稱全英國「最重男子」霍爾頓（Jason Holton），在日前因肥胖與器官衰竭病逝，享年33歲。（圖擷取自@Insider_news_UK 社群平台「X」）

號稱全英國「最重男子」霍爾頓（Jason Holton），在日前因肥胖與器官衰竭病逝，享年33歲。（圖擷取自@Insider_news_UK 社群平台「X」）

2024/05/05 20:45

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕號稱全英國「最重男子」霍爾頓（Jason Holton），每天會攝取高達1萬卡路里的食物，體重最重曾飆到50英石（約317.5公斤），由於身形過於巨大，讓他長達8年足不出戶，並從2020年接受長期治療。不過近日霍爾頓的家屬證實，他在自己34歲生日的前一周不幸去世，享年33歲，死因則是肥胖與器官衰竭。

綜合外媒報導，霍爾頓生前與家人一起住在英國薩里郡的坎伯利（Camberley），因為體型緣故，他們一家的房屋內四處都是加裝訂製的強化家具。霍爾頓的母親萊莎（Leisa）表示，兒子自從在父親過世後，便開始暴飲暴食，體重也隨之飆升；霍爾頓先前受訪時也透露，他青少年時期因此飽受同學霸凌、心理健康出問題。

霍爾頓描述，自己總是「吃不停」，每天會攝取超過1萬大卡熱量，是一般男性的4倍，並在2015年的前全英國最肥胖男子湯普森（Carl Thompson）過世後，他成為最新該紀錄保持者。報導指出，霍爾頓過去嘗試做縮胃手術，卻因過胖無法施行，他在2020年還曾因器官衰竭陷入昏迷，眾人得出動起重機才能將他從家中抬出送醫。

萊莎透露，霍爾頓在今年4月27日病逝醫院，距離他34歲生日只剩一周，驗屍報告指出死因為器官衰竭和肥胖。萊莎悲傷表示，兒子先前已經8次逃死，「我以為醫生能夠再次拯救他，但遺憾的是這是不可能的」，另透露在霍爾頓臨終前，醫師替他洗腎並進行靜脈注射，但他的腎臟仍然未能恢復運作，當時醫生便宣告他壽命僅剩一周。

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