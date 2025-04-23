去年國光變色流感疫苗 邱泰源證實是「鼠亂」潭子廠生產

衛福部長邱泰源今（23日）坦言，去年國光變色疫苗也是出自遭爆疑有老鼠之亂的潭子廠，會詳細稽查再說明結果，確定違規就開罰。（資料照）

2025/04/23 13:51

〔記者林惠琴／台北報導〕去年供應公費流感疫苗近5成的國光生技，遭爆員工違規作業造成老鼠屎尿、毛屑污染實驗室，恐影響疫苗品質，引發多名綠委關心，甚至痛批未及早發現，現在恐怕什麼都查不到了。衛福部長邱泰源今（23日）坦言，去年國光變色疫苗也是出自遭爆疑有老鼠之亂的潭子廠，會詳細稽查再說明結果，確定違規就開罰。

民進黨立委林淑芬在立法院社福及衛環委員會質詢指出，去年10月國光生技供應的公費流感疫苗，被基隆市衛生局發現其中1劑變色，造成十幾萬劑回收，現在爆出潭子廠7月發生老鼠管控疏失，請問當時變色疫苗是哪裡生產？邱泰源坦言是潭子廠生產。

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林淑芬對邱泰源說「我不想對你動怒」，當時疫苗變色，衛福部根據國光生技提交的報告給專家審查，最後判定非微生物污染，認定是單一事件，現在又認為疑似老鼠污染是單一事件，一個單一加上另一個單一，難道衛福部都是廠商說了算嗎？看起來像「是」。

邱泰源強調，衛福部絕對不會只聽藥廠報告，會親自查核。林淑芬再不耐直言，針對疑似老鼠污染的作業不當，國光生技回應看起來就是認為「他們有改善之處，但他們沒有問題」，而衛福部現在稽查去年7月的事情有用嗎？老鼠的毛都查不到了，怒轟從各個環節到污染是否造成實驗數據失真，通通都沒辦法查了啦！

根據疾管署統計，去年公費四價流感疫苗688萬餘劑，其中國光生技315萬劑占47.5%。林淑芬直指，國光生技不只螺絲鬆了，更是螺絲掉滿地，而衛福部的螺絲也掉滿地，現在當務之急應該是蒐集吹哨者提供的資料，不要再讓藥廠欺上瞞下。

民進黨立委劉建國也怒斥，國家長期支持、投入大量資源的國光生技竟出現如此駭人聽聞的「鼠患」問題，嚴重打擊民眾對其產品的信心。他詢問邱泰源是何時知道此事？邱泰源坦言「我個人是早上7點多知道」。

劉建國也關注食藥署是何時掌握這個訊息？質疑去年7月就發生如此重大的缺失，國光生技為何未主動回報衛福部？若非有吹哨者揭露，是否將持續隱瞞國人？嚴正要求衛福部進行詳盡的調查，釐清事件真相，並追究相關責任。

林淑芬也嗆，如果食安、藥安都靠吹哨者，到底要政府幹什麼？邱泰源指出，會進行詳細稽查，蒐集實驗室作業程序與紀錄，並且訪談相關人員後，再向外界報告，若有違規可依法裁處，請民眾放心，但林淑芬再酸：「我很想對政府放心，但對你就不放心」。

民進黨立委林淑芬關注國光疫苗遭爆老鼠之亂議題。（記者林惠琴攝）

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