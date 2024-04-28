小摩CEO戴蒙：美國經濟自給自足 與中國談判占上風

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）

2024/04/28 00:17

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《財星》雜誌（Fortune）26日報導，摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，他不會對中國的威脅視若無睹，但更不會低估美國「非常有利的談判地位」。

戴蒙25日接受《華爾街日報》訪問時表示，在與中國的關係上，希望美國能夠「深呼吸」，因為美國的許多資源都是自給自足，「我們擁有所需的一切食物、水和能源」，而「中國需要石油和天然氣」，這些是美國談判的有利籌碼。

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戴蒙是在美國國務卿布林肯赴中訪問的背景下發表上述看法，布林肯在26日已結束3天的訪中行程，美中在幾個關鍵議題上陷入對峙，包括中國為俄羅斯入侵烏克蘭提供支持。

戴蒙指出，儘管美國的許多資源都是自給自足，但「中國每天進口1100萬桶石油。他們是個非常複雜的鄰國，他們自己的行動導致所有鄰國重新武裝。他們的人均GDP是1.5萬美元（48.8萬台幣），而我們是8萬美元（260.5萬台幣）。因此，我們的處境非常有利。」

事實上，美中兩國人均GDP的差距比戴蒙所說的還要大。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，中國的人均GDP約為1.3萬美元，而美國的人均GDP超過8.5萬美元。

考慮到這一點，戴蒙表示，「我們必須圍繞國家安全調整貿易結構。」事實上，在2023年致股東的信中，戴蒙就警告，美國在自身國家安全方面對中國的依賴，就是問題的「最關鍵」層面。

戴蒙對此解釋：「美國不能在對國家安全至關重要的材料方面，依賴任何潛在對手，例如稀土、5G和半導體、盤尼西林和對基本藥物至關重要的材料等。我們也不能分享能增強對手軍事能力的重要技術。」

戴蒙認為，由於中國和俄羅斯建立地緣政治聯盟，美國和中國很難建立良好關係。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）25日公開警告北京當局，如果中國想與西方國家建立良好關係，就必須停止支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

戴蒙對此表示贊同，強調「只要中國還在做任何助紂為虐的事情，我認為就很難與他們建立良好的關係，若中國的一些行為屬實，美國政府應該對中國進行制裁」。

《華爾街日報》上週援引知情人士的話透露，美國正在制定制裁措施，警告要將中國的一些銀行從全球金融體系中剔除，以遏制中國與俄羅斯的關係。

戴蒙曾多次表示，世界經濟面臨的最大威脅是地緣政治。他說：「如果俄羅斯贏得戰爭，隨著各國重新調整結盟和經濟關係，世界將會陷入一片混亂。」

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