美中關係風雨欲來？ 布林肯訪中面臨重重挑戰

2024/04/24 16:15

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國國務卿布林肯24日啟程訪問中國3天,這無疑將是一場艱苦的談判。儘管美國總統拜登和中國領導人習近平去年曾在舊金山會晤,試圖重建兩國關係,但美中在貿易、科技、台灣及烏克蘭戰爭等重大議題上,分歧依舊懸殊。

《法新社》報導,復旦大學中美關係研究中心主任吳新博指出,布林肯此次訪中絕非易事,對中方而言,貿易和經濟無疑是頭等大事。近期美國不斷對中施壓,拜登呼籲提高對中國鋼鐵及鋁產品的關稅,企圖在11月大選前拉攏藍領選民;華府更宣布調查中國在船舶製造、海運及物流領域的貿易行為,引發北京強烈不滿。

請繼續往下閱讀...

據報導,雖然拜登否認與中國開啟新一輪貿易戰,但中方認為,美國遏制中國產業發展的做法,實質等同於貿易戰。華府智庫「昆西國家事務研究所」(Quincy Institute for Responsible Statecraft)東亞項目負責人沃納(Jack Warner)認為:「從某些令人擔憂的方面看,美中關係的穩定性有些虛幻。」美國財長葉倫(Janet Yellen)也拒絕排除,對中國產能過剩行為實施懲罰措施。

布魯金斯學會中國問題學者何瑞恩(Ryan Hass)指出:「北京將此視為美國遏制中國崛起的典型做法。」本月,1位美國國會委員會更直指北京「直接」補貼了非法鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)等成分的製造和出口,助長美國濫用危機。

圍繞TikTok(國際版抖音)的爭議也日益升溫。上週,美國參議院通過要求抖音從中資母公司字節跳動剝離,否則將被禁止進入美國市場。批評人士擔心TikTok可讓北京收集用戶數據並監視人民,成為傳播宣傳的管道,但中方和TikTok母公司堅決否認。

中國社科院美國問題研究員呂祥認為:「布林肯此行的談判氣氛將極為緊張。中國能夠放棄發展以緩解美國的擔憂嗎?那是不可能的。」

除經貿議題外,布林肯還指責中國向俄羅斯提供軍事物資,助長了烏克蘭戰爭。華府還希望北京利用對伊朗的影響力,遏制以色列與哈瑪斯的戰爭衝擊。不過,北京重申主動權在華盛頓,並對美國在亞洲的軍事聯盟感到不安。

呂祥表示,日本、菲律賓和美國最近發表的聯合聲明,「是自冷戰結束以來針對中國最敵視的政治聲明」。此外,台灣問題也將是中美分歧的陳年癥結。北京聲稱對台灣擁有主權,並不滿美國向台出售武器。

吳新博認為,儘管拜習會後曾引發一陣樂觀情緒,但北京覺得華府「沒有迅速採取行動」解決中方關切。他說:「美方認為只要關係穩定就可以了,但中方認為光是穩定還不夠。」顯然,本次布林肯之行絕非易事,美中雙方僵持局面料將持續。

I head to Shanghai and Beijing this week for intensive face-to-face diplomacy. Our ongoing, direct engagement is vital for making progress on issues that matter most to the American people and the world. pic.twitter.com/VyWOxPhJpk