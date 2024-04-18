小馬可仕與紐西蘭總理會談 雙方確認台海和平穩定重要性

菲律賓總統小馬可仕（右）、紐西蘭總理盧克森18日在馬尼拉會談。（美聯社）

2024/04/18 21:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕18日在馬尼拉，與來訪的紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）會談，同意提升兩國關係，並且對南海情勢表達嚴重關切，兩人也確認台海和平與穩定的重要性。

在菲律賓與中國關係因南海主權爭議惡化之際，小馬可仕在任內積極加強與周邊國家關係。他和盧克森18日在馬尼拉會談，會後共同聲明指出，兩人就強化兩國關係和防務合作達成共識，也「承認台海和平與穩定的重要性」。

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盧克森在會後舉行的共同記者會上表示，兩國將在2026年把彼此關係提升為「全面夥伴關係」，並致力於完成「軍隊互訪地位協定（Status of Visiting Forces Agreement）」，讓雙方得以進行聯合軍事演習以及人道任務。

共同聲明指出，兩名領導人認同他們共同希望，強化菲律賓與紐西蘭關係，並且以帶來真正利益和促進兩國共同安全和經濟利益的方式，提升彼此關係。小馬可仕和盧克森已指示相關部會，為建立「全面夥伴關係」制定路線圖。

兩國確認致力於維持並強化兩國防務往來，同時探索新的合作架構，以深化防務合作，雙方致力於在今年底前完成簽署「相互後勤支援協定（MLSA）」以及軍隊互訪地位協定。

就南海議題，兩人對近期對南海情勢的發展同表嚴重關切，盧克森重新確認航行、飛越自由和依照國際法的其他合法使用海洋權利。共同聲明還指出，兩國同為太平洋海洋國家，兩人也承認兩國在維護海上和平與穩定上有共同利益，期待在海上執法上合作。

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