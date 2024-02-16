中國首艘國產郵輪7成舶來品 官媒還吹噓是「重要里程碑」

中國首艘國產大型郵輪「愛達魔都號」 近日啟程前往南韓和日本展開為期7天的商業之旅，官媒《環球時報》稱這艘郵輪是中國造船業的重要里程碑，隨即遭打臉該郵輪70%採用國外技術製造。（彭博）

2024/02/16 11:32

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國首艘國產大型郵輪「愛達魔都號」 近日啟程離開上海碼頭，前往南韓和日本展開為期7天的商業之旅，中國官媒《環球時報》稱這艘郵輪的成功建造是中國造船業的重要里程碑，隨即遭打臉該郵輪大部分採用國外技術製造，僅30％是中國製造。

《環球時報》2月13日在X平台上用英文引用「中國船舶工業行業協會」的話說： 「在交付首艘國產大型郵輪愛達魔都號之後，中國已經具備了建造各類海洋船舶的能力」，但這種說法是錯誤的，愛達魔都號的許多技術來自國外。

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建造該郵輪的是中國國企中國船舶工業集團公司（CSSC）旗下子公司上海外高橋造船公司，身為總設計師的上海外高橋總經理陳剛先前接受中媒《財經》雜誌汽車頻道的官方微博「出行一客」訪問時坦承，愛達魔都號的國產化比例僅30%，其餘的技術都來自歐美。

陳剛表示，在與CSSC及上海外高橋合作打造該郵輪的110家總包供應商中，有30％的合約是分給中國公司，因此30％是可供參考的國產化數據。

愛達魔都號的營運商是愛達郵輪有限公司，為全球最大的郵輪公司美國嘉年華集團（Carnival Corporation）和CSSC在中國建立的合資公司。義大利芬坎蒂尼集團負責郵輪設計，英國勞氏船級社（LR）負責品質管理；郵輪上2800間客艙由芬坎蒂尼集團旗下的Marine Interiors進行裝修。

同時，芬蘭動力系統公司瓦錫蘭（Wartsila）為愛達魔都號提供了自動化和控制系統、閥門控制系統、低位照明、導航系統、引擎和駕駛室控制台以及智慧馬達控制單元。瑞典-瑞士的電力和自動化技術公司ABB集團為此郵輪提供了動力推進系統。

陳剛表示，目前中國國內沒有郵輪產業鏈，國內供應商不一定能滿足郵輪的設計要求，歐洲目前已經有完整的系統整合和供應鏈，擁有自己的一、二級供應商，並掌握了郵輪供應鏈的使用標準體系，所以中國的供應商目前難以切入。

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