挪威情報機構︰中國、北韓相助普廷佔上風 烏克蘭須更多軍援

挪威情報機構警告，由於北韓和中國等國提供更多兵力和物質支持，俄羅斯正在烏克蘭戰爭中佔據上風。圖為烏軍朝俄軍陣地發射榴彈砲。（路透檔案照）

2024/02/14 14:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭即將進入第3年，挪威情報機構警告說，由於中國和北韓等國家提供更多的兵力和物質支持，俄羅斯總統普廷在戰爭中的優勢逐漸擴大。

《法新社》報導，挪威情報局局長斯滕索尼斯（Nils - Andreas Stensønes）2月初在介紹挪威安全部門的年度風險評估報告時指出，在這場戰爭中，俄羅斯目前比一年前處於更有利的地位，並且正在獲得優勢，基輔將需要大量的西方軍援才能扭轉局勢。

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斯滕索尼斯說，俄羅斯受益於中國、北韓、伊朗、白俄羅斯的軍事支持，這些支持雖然沒有提供武器，而是對俄羅斯軍火工業有用的「機器、車輛、電子產品和零件」。

他認為，俄羅斯為了鞏固優勢，可以動員大約是烏克蘭3倍的兵力上戰場，且莫斯科比預期中更能適應西方制裁，俄羅斯工業現在有能力生產彈藥、車輛作戰裝備、無人機和飛彈，讓俄軍「全年保持戰力」。

斯滕索尼斯強調，烏軍需要大量西方武器援助，特別是彈藥、長程武器、防空系統、戰車和戰機，才能自衛並在衝突中重新獲得主動權。

《法新社》指出，如果說自2022年2月俄羅斯入侵以來美國一直是基輔的主要軍事支持者，那麼美國國會無法提供新的援助，以及前總統川普可能重返白宮，則使歐洲人明白要承擔起更多的援烏以及強化歐洲防衛的責任。

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