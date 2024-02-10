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搭機口鼻噴血！男驚悚血濺機艙暴斃 遺體搬去廚房區

漢莎航空從泰國曼谷飛德國的班機，傳出63歲男乘客在飛行途中口鼻噴血死亡。漢莎航空客機示意圖。（路透）

漢莎航空從泰國曼谷飛德國的班機，傳出63歲男乘客在飛行途中口鼻噴血死亡。漢莎航空客機示意圖。（路透）

2024/02/10 16:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕漢莎航空8日深夜11點50分從泰國曼谷飛往德國的班機上，63歲德籍男子在飛行途中口鼻噴血死亡，遺體被搬到廚房區，客機隨即返航，旅客們另搭班機完成原本的行程。

《紐約郵報》報導，蘇黎世大學醫院護理師米斯菲爾德（Karin Missfelder）也搭乘這架航班，她透露，男子出事前看起來身體不適，狂冒冷汗、呼吸急促，陪在旁邊的太太則指稱，丈夫是因為趕著上飛機才會不舒服。

米斯菲爾德觀察男子幾分鐘後，向空服員告知對方需要接受醫生檢查，沒過多久就有個波蘭年輕人前來協助，但也只是量了量脈搏、問問身體感覺如何，就說男子沒事。

米斯菲爾德的老公馬丁（Martin）說，空服員拿了點甘菊茶要給男子喝，但男子開始把血吐在袋子裡，緊接著鮮血就從他的口鼻湧出，附近乘客見狀全都尖叫起來。馬丁說，那人肯定流了大量的血，部分血液還噴濺到機艙牆面上。

大約過了半小時左右，空服員嘗試為男子CPR，但米斯菲爾德知道毫無救回的希望，最終由機長宣告男子死亡時，客機內一片死寂，空服員把遺體搬到廚房區安置後，班機也掉頭回到泰國。

漢莎航空發言人證實，儘管機組人員和機上醫生採取立即的急救措施，但乘客還是在飛行途中不治，出事客機於9日早上8點28分降落在泰國。

不過，乘客們透露漢莎航空在沒有通知後續安排之下，讓他們苦等了2個小時，最後才安排了從香港轉機飛德國的航班。

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