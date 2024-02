南美航空班機飛一半輪胎不見 驚險降落過程曝光

2024/02/10 09:14

〔即時新聞/綜合報導〕智利南美航空(LATAM Airlines)LA3923航班6日發生飛機輪胎脫落意外,該航班機型為A319-132型空中巴士客機。6日從巴西里約熱內盧(Rio de Janeiro)聖杜蒙特機場起飛前往聖保羅機場(Sao Paulo Congonhas),但飛機在下降時偵測不到左側內輪輪胎,決議改降至聖保羅瓜魯柳斯機場(Guarulhos Airport)維修,所幸飛機最後安全降落。

綜合外媒報導,智利南美航空(LATAM Airlines)LA3923航班為固定往返里約熱內盧和聖保羅的航班,該航班於6日中午12點20分自聖杜蒙特機場起飛,到聖保羅下降時,飛機無法偵測到左側內輪輪胎,向塔台通報後改降至瓜魯柳斯機場,於瓜魯柳斯機場L10跑道低空飛行成功降落,所幸未造成任何人員傷亡,飛機現已進廠維修,輪胎脫落原因待查。

巴西空中交通管制部門指出,飛機在低空飛行的時候機輪脫落,發生意外的飛機目前機齡為13.1年,隸屬於南美航空巴西子公司,南美航空巴西子公司一共有19架A319-100系列空中巴士客機,其中17架仍在服役中,2架停飛,平均機齡為14.3年。

LATAM Brasil A319 (PT-TMO) safely diverted to Sao Paulo-Guarulhos (SBGR) due to undercarriage issue. Flight #LA3923 from Rio de Janeiro-SDU to Sao Paulo-CGH landed safely on runway 10L after low-pass visual inspection. pic.twitter.com/8y0SfG0OrD