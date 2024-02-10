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南美航空班機飛一半輪胎不見 驚險降落過程曝光

智利南美航空（LATAM Airlines）LA3923航班6日在缺乏左側內輪狀態下，驚險降落聖保羅瓜魯柳斯機場。（擷取自X平台）

智利南美航空（LATAM Airlines）LA3923航班6日在缺乏左側內輪狀態下，驚險降落聖保羅瓜魯柳斯機場。（擷取自X平台）

2024/02/10 09:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕智利南美航空（LATAM Airlines）LA3923航班6日發生飛機輪胎脫落意外，該航班機型為A319-132型空中巴士客機。6日從巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）聖杜蒙特機場起飛前往聖保羅機場（Sao Paulo Congonhas），但飛機在下降時偵測不到左側內輪輪胎，決議改降至聖保羅瓜魯柳斯機場（Guarulhos Airport）維修，所幸飛機最後安全降落。

綜合外媒報導，智利南美航空（LATAM Airlines）LA3923航班為固定往返里約熱內盧和聖保羅的航班，該航班於6日中午12點20分自聖杜蒙特機場起飛，到聖保羅下降時，飛機無法偵測到左側內輪輪胎，向塔台通報後改降至瓜魯柳斯機場，於瓜魯柳斯機場L10跑道低空飛行成功降落，所幸未造成任何人員傷亡，飛機現已進廠維修，輪胎脫落原因待查。

巴西空中交通管制部門指出，飛機在低空飛行的時候機輪脫落，發生意外的飛機目前機齡為13.1年，隸屬於南美航空巴西子公司，南美航空巴西子公司一共有19架A319-100系列空中巴士客機，其中17架仍在服役中，2架停飛，平均機齡為14.3年。

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