新加坡向年輕人催生 李顯龍：添個龍寶寶、多子多福

新加坡總理李顯龍。（彭博）

2024/02/09 21:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕新加坡總理李顯龍9日發表華人農曆新年談話，呼籲新加坡年輕夫婦，在龍年多生育，「多生早生、多子多福」，添個龍寶寶。

新加坡和許多國家一樣，面臨生育率低的問題，李顯龍在新年談話中談到龍年，表示「許多華人家庭認為，在龍年出生的孩子特別有福氣，因為龍是權威、力量和好運的象徵。」

請繼續往下閱讀...

也是龍年出生的李顯龍說，政府將致力打造友善組織家庭的新加坡，推出多種獎勵措施，減輕家長負擔，希望鼓勵生育，不過，這類措施只是推動作用，最終還是每對夫妻根據個人的考量來決定；他說，每一代人想法和願望都不一樣，「現在許多年輕人著重發展事業、享受二人世界，或專注於實現其他人生目標」，但他仍希望，在龍年，能有更多年輕夫妻決定「多生早生」，添個龍寶寶。

李顯龍發出「催生」訊息，時值新加坡生育率持續降低，根據最近期的官方數據，2022年該國生育率降到1.04，寫下歷史新低，也是全球生育率最低的國家之一，比日本同年生育率1.26還低。

生活物價持續升高，被廣泛視為讓許多夫婦不敢生的一個原因。新加坡政策學研究所（IPS）上個月發表的一份研究報告指出，由於高物價和生活壓力，年輕一代比較不認為有必要結婚、生子，21歲到34歲族群中，72%認為結婚不一定要生小孩，35歲到49歲族群持這種看法的比率約63%、50到64歲族群僅49%有這種看法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法