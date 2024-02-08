中國學生在英大學畢典展示「光復香港」旗幟 遭校方封殺

英國約克大學7日舉行畢業典禮，一名來自中國的留學生在上台接受畢業證書時，舉起一幅寫有「光復香港，時代革命」的旗幟。（擷取自美國之音）

2024/02/08 23:43

〕〔國際新聞中心／綜合報導〕英國約克大學（University of York）7日舉行畢業典禮，一名來自中國的留學生在上台接受畢業證書時，舉起一幅寫有「光復香港，時代革命」的旗幟，校方竟將直播的攝影機鏡頭轉向上方的校徽，刻意避免拍到該幅旗幟。

美國之音（VOA）中文網8日報導，該名秀出「光時」旗幟的畢業生名為馬有為，是在約大主修社會正義的碩士畢業生，曾因參與「白紙運動」等活動，在中國的家人兩度遭到騷擾，自己也在英國遭疑似中共特務的人士威脅。

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VOA事後查看約大7日上午10時的YouTube影片，發現馬有為舉旗走過台前的畫面並未出現。約大政治系學生霍爾登（Ellis Holden）向美國之音表示，約大對港人一直受到中國共產黨政權的壓迫視而不見，「實在令人不齒」。

馬有為接受美國之音採訪時表示，事前曾以電子郵件告知校方，將展示這幅旗幟，表達與港人站在一起的立場，「因為多年來，香港的自由被中共一步步蠶食，而令人失望的是，2019年以來約克大學官方沒有與勇敢抗爭的香港學生站在一起，反而對中共滲透校園毫無作為。」

馬有為說，他希望副校長可以在典禮上和他握手，共同展示這面旗幟，藉此激勵受困於沮喪情緒的香港社群，「但校方以一種非常消極與不明所以的姿態，拒絕我的請求。」

馬有為說，在他發出郵件後，校方工作人員在他入場前認出他，並且告知他不准和副校長一起展示旗幟，只能自己行動。他認為，校方並未保障他落實言論自由的基本人權，反而以一種將他視為麻煩製造者的姿態，企圖壓制他的想法，而攝影機迴避旗幟的行為直接證實了校方的態度，「這如同一場合謀，讓我的聲音被抹除。」

對此，在現場觀看畢業典禮的英格蘭自由教會約克聖公會牧師費斯（Matthew Firth）表示，他對約大竟然刪除一名和平地舉著旗幟，支持香港民主的學生的畫面感到驚訝，「這違背了所有維護言論自由的學術責任，但我想，如果來自中國的經濟刺激足夠大，一所大學會願意放棄學術誠信。」

據英國《泰晤士報》報導，2019年，來自香港的約大學生被勒令撤除在新生歡迎會上展示的民主抗議相關展品，因為中國學生認為這些展品具有冒犯性。據報導，這些香港學生說，「約克大學華人協會」成員投訴他們攤位上的「藍儂牆」，上面展示有關香港示威遊行的圖片和剪報。

美國之音查看約大學生會（YUSU）官網時發現，約大華人協會是「中華人民共和國駐英國大使館教育組在約克設立的」協會。美國之音詢問約大校方，為何一個學生會團體會是中國大使館設立的機構，但未獲回應。

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