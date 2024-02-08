全國斷網！巴基斯坦大選9死 前總理謝里夫仍喊選舉「絕對公平」

巴基斯坦8日大選在全國斷網、攻擊事件的陰影下落幕；當局目前計票中，預計週五會有初步結果。（歐新）

2024/02/08 23:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦8日大選在全國斷網的陰影下落幕，儘管加強安全防範，投票日仍有9人因攻擊事件喪生，包括2名兒童；當局目前計票中，預計週五會有初步結果。

綜合外媒報導，在前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）2022年被趕下台近2年後，巴基斯坦這場大選被分析人士稱為該國迄今最不可信的選舉，在開始投票前10分鐘，政府切斷網路及手機服務。

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此舉引發反對黨批評，要求立即恢復網路，國際特赦組織指出，此舉是「對言論自由和和平集會權利的直接攻擊。」巴國內政部則稱，由於恐怖攻擊事件頻傳，有必要採取這項措施。

大選前頻傳攻擊事件讓巴國處於高度戒備狀態，全國各地的投票所都有重兵戒備，並暫時關閉與伊朗和阿富汗的邊境，但仍有9人在炸彈、手榴彈攻擊和槍擊事件中喪生，包括2名兒童。

民調專家已預估大選投票率不高，不利於伊姆蘭汗領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）。切斷網路及手機服務將讓選民更難找到投票所。

曾3度擔任巴基斯坦總理的謝里夫（Nawaz Sharif）有望再度掌權，他下午在拉合爾投票時，被問到是否認為選舉自由和公平，他直言，選舉「絕對公平」。

獨立76年的巴基斯坦是全球擁有核武的國家之一，軍方直接或間接地控制著這個國家，儘管軍方多年來堅稱不干涉政治。謝里夫的穆斯林聯盟仍獲得軍方強力支持。

曾3度擔任巴基斯坦總理的謝里夫（Nawaz Sharif）有望再度掌權，他直言選舉「絕對公平」。（美聯社）

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