巴基斯坦前總理洩國家機密判10年 所屬政黨控「非法審判」

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗30日因洩密罪遭法院判刑10年。（法新社）

2024/01/30 17:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）2022年遭國會罷黜下台，先前已因貪腐罪名被判3年有期徒刑。巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）法庭30日宣判伊姆蘭汗洩漏國家機密，判刑10年，短短數個月內，伊姆蘭汗被判刑2次，且距離巴基斯坦大選只剩10天。

綜合外媒報導，除了伊姆蘭汗外，巴基斯坦前外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）亦被判刑10年。伊姆蘭汗被控之洩密罪為其擔任總理期間，將巴基斯坦駐美國大使發給伊斯蘭馬巴德的機密電報內容公開，伊姆蘭汗指稱這是美國政府及巴基斯坦軍方企圖推翻他的證據，不過遭到雙方否認。

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外媒指出，伊姆蘭汗本身已被關押在監獄內，洩密罪案件是由特別法庭審理，當地媒體報導提及，審查該案的法官近期被告知需要加速審判，伊姆蘭汗與庫雷希所屬的「巴基斯坦正義運動黨」（PTI）則對法院裁定提出質疑，伊姆蘭汗2次被定罪僅在短短數個月之內，這次宣判距離大選只剩10天，目前他身上還有數十起案件待審判。

「巴基斯坦正義運動黨」發言人布哈里（Syed Zulfiqar Bukhari）表示，這起審判是「非法進行」，他說，「當局不允許我們的律師代表伊姆蘭汗，也不允許我們的律師訊問證人」，而巴基斯坦當局的不法審判，本是想壓制「巴基斯坦正義運動黨」支持度，但布哈里認為，這或許會激出更多的支持者前往投票。

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