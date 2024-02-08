巴基斯坦大選前夕連環爆 伊斯蘭國承認犯案

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）選舉候選人辦公室附近7日發生爆炸，拆彈組員在檢查爆炸現場。（路透）

2024/02/08 09:49

〔記者吳哲宇／綜合報導〕巴基斯坦8日舉行參議會與國民議會的全面改選，但7日在巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）的一個政黨和一名獨立候選人的選舉辦公室皆發生炸彈爆炸事件，造成至少30人死亡，數十人受傷。

綜合外媒報導，第一起爆炸發生在俾路支省皮辛縣（Pishin）一名獨立選舉候選人的辦公室，造成14人死亡；第二起爆炸發生在靠近阿富汗邊境的市鎮基拉賽弗拉（Qilla Saifullah），事發地點在「伊斯蘭神學士協會」（Jamiat Ulema-e-Islam, JUI-F）的一個辦公室附近，造成12人死亡，25人受傷。「伊斯蘭神學士協會」是一個強硬派宗教政黨，長期以來一直是武裝分子襲擊的目標。

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爆炸發生地俾路支省雖然是巴基斯坦資源最大、最豐富的省份，卻也是該國最貧窮的省份，數十年來，各團體為爭取更大的自治權而進行了鬥爭。

根據《衛報》報導，恐怖組織「伊斯蘭國」在昨日晚間已承認對2起爆炸事件負責。報導指出，「伊斯蘭神學士協會」光是在去年就被「伊斯蘭國」襲擊2次，該政黨因與塔利班有聯繫而被襲擊。

俾路支省訊息部長阿查克扎伊（Jan Achakzai）表示，週四投票前敏感投票站周圍的網路服務將暫停，但他補充，選舉將「不惜一切代價」舉行。他說，恐怖分子可能會利用Facebook、Twitter等社交媒體平台和其他管道進行籌畫。

巴基斯坦本次大選充滿動盪，除了多起恐怖攻擊和槍擊事件，前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）亦被判刑取消選舉資格而引起支持者憤怒。

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