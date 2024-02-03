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巴基斯坦前總理又被判刑！「婚姻違法」判7年+罰款

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（右）與他的妻子布希拉汗（左）被法院判處7年徒刑。（法新社資料照）

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（右）與他的妻子布希拉汗（左）被法院判處7年徒刑。（法新社資料照）

2024/02/03 22:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據巴基斯坦媒體消息，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）與他的妻子布希拉汗（Bushra Khan）今（3）日被法院判處7年有期徒刑與併科罰金，原由是法院認定兩人之間的婚姻違法。

《路透》報導，伊姆蘭汗與布希拉汗在2018年1月結婚，但布希拉汗被指控在與前夫離婚後，未度過伊斯蘭教婚姻法中的「伊達」（Iddat，意為待婚期），即與伊姆蘭汗結婚，法院認定兩人的婚姻違法。而除了7年有期徒刑，兩人也各被罰款50萬巴基斯坦盧比（約合新台幣5.6萬）。

伊姆蘭汗所屬的政黨巴基斯坦正義運動（PTY）在聲明中抨擊了司法部門的判決，「法庭上數小時的倉促聽證會，沒有詢問證人，又沒有經過正當程序-這是一樁法律界的笑柄。若按照這些審判的進行方式，2月8日的選舉就會被打上一個大大的問號。這是對巴基斯坦高階司法部門的一次試煉。」

這是最近一週以來，伊姆蘭汗所面臨到的第三項不利裁決，他先前因國家機密罪被判處10年徒刑，又因非法出售國禮，與布希拉汗一同被判處14年徒刑。

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