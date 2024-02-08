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天然H奶還不夠！正妹女星靠這招豐胸 網驚呼「好恐怖」

擁有甜美臉蛋以及H罩杯好身材的macca，因作風大膽吸引不少粉絲追蹤。（圖翻攝自X平台）

擁有甜美臉蛋以及H罩杯好身材的macca，因作風大膽吸引不少粉絲追蹤。（圖翻攝自X平台）

2024/02/08 22:23

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上月來台參加亞洲最大「TSE台灣寫真博覽會」、在餐廳突拉起上衣露乳，引發話題的的日本寫真女星macca（まっか），近日又在網上掀熱議，原因是擁有天然H奶的她對此不滿足，在社群分享自己「拔罐隆乳」的照片。

擁有甜美臉蛋以及H罩杯好身材的macca，因作風大膽吸引不少粉絲追蹤。上月受邀來台參加「TSE台灣寫真博覽會」的她，在X平台PO出在台灣某餐廳用餐時，直接將上衣掀起來的照片，只見她露出沒有穿內衣的渾圓上圍，胸前兩點用愛心貼紙遮住，讓大批粉絲鼻血直流，不過此舉也在日網引發批評，認為她在海外丟日本人的臉。

昨天macca再於X平台分享她去進行「拔罐隆乳」的照片，可以看到兩個真空拔罐器緊緊吸住macca的車頭燈，由於強勁吸力讓雙峰變成暗色肉塊。macca表示，她是經朋友介紹到這間「豐胸沙龍店」，因為只體驗過一次，所以還不太知道成效如何，但感覺胸部有成長約1公分。

網友紛紛表示，「感覺真的會變大」、「很好奇之後會變怎樣」、「感覺好痛……」、「看起來也太恐怖了吧！」、「我覺得已經夠大了，實在沒必要做這些」、「光用看的就覺得很痛苦」、「我還是第一次知道有這種豐胸方式」、「我不知道我看了什麼」、「確定這不是內出血嗎？」

macca分享自己「拔罐隆乳」的照片，引發網友熱議。（圖翻攝自X平台）

macca分享自己「拔罐隆乳」的照片，引發網友熱議。（圖翻攝自X平台）

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