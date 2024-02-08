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兩韓關係再惡化！ 北韓宣布廢除「北南經濟合作法」

北韓當局昨召開最高人民會議，通過決議廢除南韓與北韓經濟合作相關法案，單方面廢除涉及南北韓之間簽署的協議。（路透資料照）

北韓當局昨召開最高人民會議，通過決議廢除南韓與北韓經濟合作相關法案，單方面廢除涉及南北韓之間簽署的協議。（路透資料照）

2024/02/08 09:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓當局昨召開最高人民會議，通過決議廢除南韓與北韓經濟合作相關法案，單方面廢除涉及南北韓之間簽署的協議，顯示明確不願與南韓進行經濟交流意志。

據南韓《韓聯社》援引北韓官媒《朝中社》報導，北韓7日於平壤萬壽台議事堂舉行第14屆最高人民會議常任委員會第30次全體會議，決議通過關於廢除《北南經濟合作法》、《金剛山國際旅遊特區法及其施行規則》，並廢除與以北南經濟合作有關的議案。

報導提及，《北南經濟合作法》於2005年通過，詳細規定兩韓經貿合作適用對象及流程等。一旦法案作廢，北韓再不另設與南韓經貿合作的程序。2011年頒布的《金剛山國際旅遊特區法》為規定南韓或外企及個人對金剛山特區進行投資的相關內容。此外，北韓還單方面廢除北韓與南韓之間簽署的各種經貿合作協議，明確表示不與韓方進行經濟交流的意志。

據了解，北韓領導人金正恩去年在勞動黨第8屆九中全會上將兩韓關係定性為「敵對的交戰國關係」，金正恩上月於最高人民會議施政演講中提及，呼籲從朝鮮民族歷史中徹底摒棄「統一、和解、同族」概念。

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